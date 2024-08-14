Российские пленные из Курской области приняли неожиданное решение

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алексом" сообщил, что захваченные в плен российские военные выразили желание воевать на стороне Украины в российских добровольческих группировках. По его словам, российские добровольцы должны пройти проверки, чтобы попасть в ряды украинских сил.



Российские пленные в Курской области. Фото из открытых источников

Украинский военный и автор телеграмм-канала "Офицер" рассказал о неожиданном решении, принятом некоторыми российскими солдатами, попавшими в украинский плен во время боев в Курской области.

"Есть первые пленные из КуНР, которые согласились воевать в рядах РДК и Легиона Свободы России. В дальнейшем их ждут спецпроверки, но таких, честно говоря, немного", — рассказал военный.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина за неделю боев в Курской области взяла под контроль на территории России 74 населенных пункта. Кроме того, контролируемая украинскими военными площадь составляет около тысячи квадратных километров.

Украинские военные в социальных сетях неоднократно публиковали видео с пленными, количество которых измеряется сотнями, захваченными во время военной операции в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жители Курщины и российские срочники активно выдают координаты кадыровцев на территории РФ. Основной причиной неприязненного отношения к чеченским боевикам стало их поведение на территории Курской области с россиянами.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев готовы поддержать проведение референдума за независимость Курской Народной Республики.