Российские оккупанты взорвали дамбу в Донецкой области: подтоплен поселок

Убегая от ВСУ, российские оккупанты взорвали дамбу в Донецкой области. В результате поселок Райгородок был подтоплен. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Генерального штаба ВСУ.

Российские оккупанты все уничтожают, убегая (фото из открытых источников)

В Генштабе сообщили актуальную информацию по состоянию на 6 октября в 18:00 по поводу российского вторжения.

"По-прежнему российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. В Кадиевке происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации. Так, во время очередного хаотического отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок ", – говорится в сообщении.

Как добавили в Генштабе, в Сватово уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Генштаб предупреждает украинцев об опасности 7 октября. 7 октября РФ может массово обстрелять украинские территории, ведь в этот день глава Кремля Владимир Путин отмечает свой день рождения. Генеральный штаб ВСУ предупреждает граждан нашей страны. Соответствующее обращение озвучил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. В Генштабе сообщили, что, вероятно, Путин лично будет руководить обстрелами. Или это будет собственная инициатива военного руководства РФ, чтобы совершить такой символический "подарок" главе Кремля.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия хочет утвердить аннексию части Украины через ООН . На следующей неделе Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит, следует ли осудить псевдореферендумы на оккупированных территориях и попытку аннексии 4 областей Украины. Москва лоббирует тайное голосование по этому вопросу.









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