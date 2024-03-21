Российские оккупанты начали воплощать в Украине план Путина. О чем речь

Россияне продолжают уничтожать Сумскую область, превращая ее в сплошные развалины.

Обстрел Сумской области

Как отметил военный аналитик Владислав Селезнев, врагу совершенно безразличен тот факт, что в результате обстрелов погибают мирные жители. Вероятная причина такого беспредела, считает эксперт, заключается в том, что россияне пытаются воплотить стратегический план, очевидно, утвержденный российским диктатором Владимиром Путиным.

Дело в том, подчеркивает Селезнев, что оккупанты стремятся создать буферную или санитарную зону, чтобы отделить свои территории от областей, где могут находиться украинские военные и мирные жители. Это, по словам эксперта, часть их стратегии.

Селезнев добавил, что кремлевский диктатор готов к реализации этой миссии путем массированных бомбардировок украинских территорий.

При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на постоянные обстрелы, в Сумской области остается значительное количество мирного населения. Представители местных властей продолжают активные действия по эвакуации гражданских лиц. Большое количество заявлений представителей военно-гражданской администрации Сумской области свидетельствует о необходимости перевозки жителей в более безопасные регионы страны.

Селезнев также отметил, что враг не обращает внимания на сопутствующие потери, ему не важны жертвы среди гражданского населения. Россия проявляет пренебрежение нормами и правилами проведения боевых действий, что уже известно всем, подытожил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный эксперт Александр Мусиенко также считает, что россияне уничтожают Сумскую область в том числе и потому, что хотят создать так называемую санитарную зону. Кроме того, по словам городского головы Конотопа Артема Семенихина, врагу выгодно, чтобы жители Сумщины покинули регион, и в случае, если они решат совершить прорыв на этом участке границы, чтобы им никто не сопротивлялся.