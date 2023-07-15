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Российские офицеры серьезно недовольны: что происходит в российской армии

В разведке Британии имеют информацию, что российские офицеры серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым

сегодня, 12:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российских офицеров, которые открыто выражают недовольство касательно военного руководства РФ становится больше. В основном критика направлена на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Британии в Twitter.

Российские офицеры серьезно недовольны: что происходит в российской армии

Шойгу и Герасимов. Фото: из открытых источников

Британские аналитики изучили ситуацию с увольнением российского генерала Ивана Попова, командовавшего силами 58-й оккупационной армии на Запорожском направлении. По информации разведки, это событие особенно привлекает внимание, потому что Попова отстранили не из-за плохих результатов на поле боя, а именно из-за публичной позиции и жесткой критики Шойгу. Высказывания российского генерала свидетельствуют о серьезном недовольстве среди офицеров армии РФ.


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При этом Минобороны Британии подчеркнуло, что высказывания Попова во многом переплетаются с заявлениями главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

"Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова", — говорится в отчете.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России после неудачного мятежа Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер" происходят массовые аресты в армейской среде. На этом фоне разворачивается очередной скандал. От должности отстранен командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов (воевал на Запорожском направлении). Это произошло после того, как он рассказал о реальном – и крайне печальном для россиян – положении на фронте. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, то увольнение Попова демонстрирует действительные проблемы оккупационной армии (страдает от ударов украинской артиллерии, испытывает сложности с ротацией), а также попытку оградить российского диктатора Путина от нежелательной критики. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" нарастающее внутрироссийское противостояние.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1680091084993572864
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