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Российские хакеры использовали объявление: пытаются получить доступ к иностранным посольствам в Украине

По меньшей мере, 22 из 80 иностранных посольств в Украине могли стать жертвами российских хакеров.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Российские хакеры использовали объявление: пытаются получить доступ к иностранным посольствам в Украине

Российские хакеры привлекают работников посольств в Украине. Фото из открытых источников

По словам аналитиков исследовательского подразделения по кибербезопасности Palo Alto Networks Unit 42, хакеры, работающие на российскую внешнюю разведку, пытаются заманить десятки иностранных дипломатов в посольствах Украины из-за фальшивой рекламы автомобилей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.


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В апреле этого года польский дипломат направил по электронной почте письмо в различные посольства в Киеве с объявлением о продаже дешевого автомобиля BMW. Хакеры под названием APT29 или Cozy Bear перехватили письмо, скопировали его и добавили вредоносное программное обеспечение. Впоследствии они направили электронное письмо в иностранные посольства в Киеве.

Оказалось, что российские хакеры указали цену автомобиля BMW ниже, чем была в настоящем сообщении. Таким образом, хакеры пытались поощрить больше людей загружать вредоносное программное обеспечение, которое предоставит им удаленный доступ к своим устройствам.

Российские хакеры использовали объявление: пытаются получить доступ к иностранным посольствам в Украине - фото 2

В 2021 г. спецслужбы Британии и Соединенных Штатов обнаружили, что группа хакеров APT29 является подразделением российской Службы внешней разведки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские хакеры помогли россиянину вместо беспилотников купить секс-игрушки для армии РФ на сумму более 25 тыс.

Также "Комментарии" писали о после США в НАТО Джулианне Смит, которая прокомментировала приезд президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Литве. По ее словам, это мощный сигнал для российского диктатора Владимира Путина. Несмотря на это, президент Украины критически высказался к последним изменениям на саммите НАТО, которые были приняты без участия Украины.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russian-hackers-lured-embassy-workers-ukraine-with-an-ad-cheap-bmw-2023-07-12/
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