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Российские генералы боятся говорить об этом Путину, что скрывают: на Западе раскрыли детали

В Институте изучения войны указали на основные проблемы в армии РФ

сегодня, 13:01
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Кравцев Сергей

Российские чиновники пытаются скрыть реальное положение вещей касательно экономических и материально-технических ограничений, которые все больше затрудняют способность России достигать существенных успехов на поле боя. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Российские генералы боятся говорить об этом Путину, что скрывают: на Западе раскрыли детали

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики напомнили недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что с начала 2025 года российские войска понесли 177 тысяч потерь. 

В ISW в дальнейшем оценивают, что Россия предпочитает быстрое развертывание низкокачественного личного состава с минимальной подготовкой и боевым опытом для достижения незначительных продвижений. Это еще больше затрудняет способность россиян проводить сложные операции.

Кроме того, в Институте отметили, что оборонно-промышленный комплекс России не способен производить бронетехнику и артиллерийские системы в таких объемах, чтобы компенсировать текущие темпы потерь в средне- и долгосрочной перспективе.

"Россия также сталкивается с серьезными сложностями в распределении ресурсов между военным производством и гражданским сектором, а для преодоления острой нехватки усиленной войной рабочей силы, все активнее привлекает мигрантов. Кремль, вероятно, пересматривает свои возможности по ведению затяжной войны и, похоже, переориентирует свои усилия на то, чтобы заставить Запад заранее согласиться на требования Москвы, учитывая ограниченные экономические и военные ресурсы России", — убеждены в ISW. 

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-25-2025
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