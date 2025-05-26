Российские генералы боятся говорить об этом Путину, что скрывают: на Западе раскрыли детали

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Кравцев Сергей
Российские чиновники пытаются скрыть реальное положение вещей касательно экономических и материально-технических ограничений, которые все больше затрудняют способность России достигать существенных успехов на поле боя. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Американские аналитики напомнили недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что с начала 2025 года российские войска понесли 177 тысяч потерь.
В ISW в дальнейшем оценивают, что Россия предпочитает быстрое развертывание низкокачественного личного состава с минимальной подготовкой и боевым опытом для достижения незначительных продвижений. Это еще больше затрудняет способность россиян проводить сложные операции.
Кроме того, в Институте отметили, что оборонно-промышленный комплекс России не способен производить бронетехнику и артиллерийские системы в таких объемах, чтобы компенсировать текущие темпы потерь в средне- и долгосрочной перспективе.
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