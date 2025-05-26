Сможет ли РФ воевать десятилетиями: на сколько еще затянется война

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа у многих наших соотечественников появился сдержанный оптимизм и вера в то, что вскоре придет конец войне или она хотя бы будет поставлена на паузу. Теперь же эта надежда угасает. Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной так, как сейчас? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россияне не смогут вести интенсивную войну в Украине десятилетиями

Ветеран и майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV высказал мнение, что россияне не смогут вести интенсивную войну в Украине десятилетиями, потому что не имеют для этого возможностей.

"Раньше войны были растянуты, в частности останавливались на холодный период, а затем продолжались. А сейчас идут с большей интенсивностью. И считать, что Россия сможет воевать "столько, сколько нужно – 10 или 20 лет"? Нет у них промышленных возможностей, чтобы поддерживать войну такой интенсивности", – отметил эксперт.

При этом он уточнил, что речь не идет о том, что россияне вообще в конце этого года или через год не смогут вести боевые действия. У них ВПК работает, экономика пока что держится на плаву. Но вести такую интенсивную войну они могут только до конца этого года, спрогнозировал Гетьман.

По его словам, если еще усиливать санкции, то в России скорее увидят, что затягивание войны загоняет страну в пропасть.

Цены на нефть Urals скоро могут достичь отметки в чуть больше 50 долларов

Политолог Вадим Денисенко в интервью Radio NV высказал мнение, что России хватит денег на войну до конца 2025 года, даже если цена на ее нефть упадет ниже 50 долларов за баррель.

Эксперт считает, что в Кремле есть понимание, что российские войска точно смогут воевать минимум 7-8 месяцев.

По словам политолога, диктатор РФ мыслит категорией летнего наступления, которое для него есть и стало эдаким "вундерваффе".

"Он мыслит категорией именно того, что в ближайшие семь-восемь месяцев никаких проблем с бюджетом не будет, а дальше — будем смотреть", — заявил Денисенко.

По его словам, цены на нефть Urals скоро могут достичь отметки в чуть больше 50 долларов, и это критично для России, "но это еще не смертельно".

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