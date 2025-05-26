В США рассказали, какую цену придется заплатить России за "буферную зону" в Украине

Создание озвученной заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым "буферной зоны" выглядит как кровавая фантазия без шанса на успех. У Кремля практически нет шансов на захват всей территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчет американского Института изучения войны (ISW).

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что при нынешних темпах наступления и при нынешних темпах потерь личного состава, российским оккупантам понадобится примерно столетие, чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону". При этом общие потери этой кампании могут достичь около 50 миллионов человек.

В ISW акцентировали, что в период с 1 января по 24 мая 2025 года, россияне продвигались в среднем на примерно 14,3 км2 в сутки по территории Украины и России. При таких темпах, им понадобится около 3,9 года, чтобы захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и примерно 91 год — чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону", которая охватывает 587 459 км2 украинской территории.

В отчете напомнили, что 21 февраля аналитики Института оценили, что России понадобится 83 года, чтобы захватить остальные 80% территории Украины при тогдашних темпах наступления. Это свидетельствует о замедлении продвижения россиян с февраля по май 2025 года.

"С начала 2022 года, Россия также не продемонстрировала способности проводить быстрые, многовекторные наступательные операции, необходимые для достижения этих задач. Вероятно, российские войска не смогут существенно улучшить свои возможности в ближайшей перспективе, несмотря на то, что продвижение на 65 км2 в настоящий момент считается значительным достижением даже на приоритетных участках фронта", — констатируют в Институте изучения войны.

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