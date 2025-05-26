В США рассказали, какую цену придется заплатить России за "буферную зону" в Украине

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Кравцев Сергей
Создание озвученной заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым "буферной зоны" выглядит как кровавая фантазия без шанса на успех. У Кремля практически нет шансов на захват всей территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчет американского Института изучения войны (ISW).
Путин и Медведев. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, что при нынешних темпах наступления и при нынешних темпах потерь личного состава, российским оккупантам понадобится примерно столетие, чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону". При этом общие потери этой кампании могут достичь около 50 миллионов человек.
В ISW акцентировали, что в период с 1 января по 24 мая 2025 года, россияне продвигались в среднем на примерно 14,3 км2 в сутки по территории Украины и России. При таких темпах, им понадобится около 3,9 года, чтобы захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и примерно 91 год — чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону", которая охватывает 587 459 км2 украинской территории.
В отчете напомнили, что 21 февраля аналитики Института оценили, что России понадобится 83 года, чтобы захватить остальные 80% территории Украины при тогдашних темпах наступления. Это свидетельствует о замедлении продвижения россиян с февраля по май 2025 года.
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