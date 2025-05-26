logo

BTC/USD

109675.96

ETH/USD

2560.70

LTC/USD

96.76

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США рассказали, какую цену придется заплатить России за "буферную зону" в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В США рассказали, какую цену придется заплатить России за "буферную зону" в Украине

В ISW отметили, что за воплощение амбиций Кремля россиянам придется потратить 91 год войны и положить треть населения России

сегодня, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Создание озвученной заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым "буферной зоны" выглядит как кровавая фантазия без шанса на успех. У Кремля практически нет шансов на захват всей территории Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчет американского Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, какую цену придется заплатить России за "буферную зону" в Украине

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что при нынешних темпах наступления и при нынешних темпах потерь личного состава, российским оккупантам понадобится примерно столетие, чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону". При этом общие потери этой кампании могут достичь около 50 миллионов человек.

В ISW акцентировали, что в период с 1 января по 24 мая 2025 года, россияне продвигались в среднем на примерно 14,3 км2 в сутки по территории Украины и России. При таких темпах, им понадобится около 3,9 года, чтобы захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и примерно 91 год — чтобы захватить предложенную Медведевым "буферную зону", которая охватывает 587 459 км2 украинской территории.

В отчете напомнили, что 21 февраля аналитики Института оценили, что России понадобится 83 года, чтобы захватить остальные 80% территории Украины при тогдашних темпах наступления. Это свидетельствует о замедлении продвижения россиян с февраля по май 2025 года. 

"С начала 2022 года, Россия также не продемонстрировала способности проводить быстрые, многовекторные наступательные операции, необходимые для достижения этих задач. Вероятно, российские войска не смогут существенно улучшить свои возможности в ближайшей перспективе, несмотря на то, что продвижение на 65 км2 в настоящий момент считается значительным достижением даже на приоритетных участках фронта", — констатируют в Институте изучения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США объяснили, почему озверел Путину, что стоит за новыми атаками по Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-25-2025
Теги:

Новости

Все новости