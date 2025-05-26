В США объяснили, почему озверел Путин, что стоит за новыми атаками по Украине

Путинский режим пытается убедить мировую общественность, что победа РФ в войне неизбежна. Однако американские аналитики считают это иллюзией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты пишут, что российский диктатор Владимир Путин использует массированные удары по украинским городам, агрессивную риторику и чрезмерный пессимизм Запада касательно ситуации на поле боя, в качестве составляющих многовекторной стратегии, направленной на подрыв морального духа украинцев и убеждение Запада в неизбежности победы России и бесполезности дальнейшей поддержки Украины.

В Институте напомнили, что в течение последних восьми месяцев, российские войска активизировали удары большой дальности по территории Украины и с января 2025 года осуществили семь крупнейших ракетно-дронных атак за все время полномасштабной войны.

"Российские чиновники сейчас наполняют информационное пространство призывами к Украине согласиться на уступки в вопросах суверенитета и территориальной целостности, хотя большинство таких заявлений соответствует устоявшимся требованиям России в этой войне и фактически демонстрирует, что требования Кремля не изменились за последние три года", — говорится в отчете.

В ISW обратили внимание, что приведенные требования игнорируют тот факт, что с начала 2022 года ситуация на фронте кардинально изменилась, а три года потерь в живой силе и технике, существенно снизили способность войска Путина завоевать всю Украину.

Аналитики констатируют существенное замедление темпов наступления, поскольку российские войска продолжают нести потери личного состава и все больше полагаются на слабо подготовленную и плохо оснащенную пехоту для достижения продвижений.

Однако, говорится в отчете, Путин и в дальнейшем стремится отвлечь внимание от реального положения дел на поле боя, ведь прекращение западной военной помощи Украине, остается единственной реальной надеждой России на победный прорыв в этом противостоянии.

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