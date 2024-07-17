Российские дроны сжигают урожаи: убытки агросектора

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Черновалова Кристина
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил о катастрофических потерях украинского агросектора в результате российской агрессии. По его словам, ущерб аграрной инфраструктуры Украины уже превысил 50 млрд долларов.
Украина оценивает потери агросектора в результате войны в 50 млрд долларов
Во время брифинга в Медиацентре Украина Марчук отметил масштабность проблемы.
По словам Марчука, враг активно использует FPV-дроны для сжигания урожая. Например, в Херсонской области фермеры, которые разминировали свои земли, теряют десятки гектаров урожая из-за таких атак.
Ранее "Комментарии" писали, что в Запорожской области после обстрела российских окупантов загорелось поле пшеницы. В результате масштабного пожара уничтожены почти четыре гектара урожая. Об этом сообщили в ГСЧС. Пожар произошел в одном из сел Пологовского района. Сухая жаркая погода способствовала быстрому распространению огня, что создало дополнительные трудности для спасателей.
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