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Российские дроны сжигают урожаи: убытки агросектора

Украина оценивает потери агросектора в результате войны в 50 млрд долларов

сегодня, 14:31
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Черновалова Кристина

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил о катастрофических потерях украинского агросектора в результате российской агрессии. По его словам, ущерб аграрной инфраструктуры Украины уже превысил 50 млрд долларов.

Российские дроны сжигают урожаи: убытки агросектора

Украина оценивает потери агросектора в результате войны в 50 млрд долларов

Во время брифинга в Медиацентре Украина Марчук отметил масштабность проблемы.

"Убытки колоссальные, потому что кроме прямого и косвенного ущерба, о котором мы неоднократно отмечали, достигающих сегодня десятки миллиардов долларов, я думаю, что на сегодня мы можем констатировать, что более 50 млрд долларов – это тот ущерб, который терпит сегодня инфраструктура аграрная", – отметил он.

По словам Марчука, враг активно использует FPV-дроны для сжигания урожая. Например, в Херсонской области фермеры, которые разминировали свои земли, теряют десятки гектаров урожая из-за таких атак.

“Люди, разминировавшие свои площади, небольшие объемы, по 100 по 200, по 400 гектаров единовременно теряют по 20, по 30 гектаров. Это колоссальные объемы, потому что это и взятые в долг деньги, и из того, что они должны были вырастить, они хотели соответственно отдать и кредиты, и планировать свою хозяйственную жизнь", – добавил он.

Ранее "Комментарии" писали, что в Запорожской области после обстрела российских окупантов загорелось поле пшеницы. В результате масштабного пожара уничтожены почти четыре гектара урожая. Об этом сообщили в ГСЧС. Пожар произошел в одном из сел Пологовского района. Сухая жаркая погода способствовала быстрому распространению огня, что создало дополнительные трудности для спасателей.



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Источник: https://mediacenter.org.ua/uk/agrarna-infrastruktura-ukrayina-zaznala-zbitkiv-na-bilsh-yak-50-mln-dolariv-cherez-povnomasshtabne-vtorgnennya-ta-udari-rosiyan-denis-marchuk/
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