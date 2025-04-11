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Российские дроны разбрасывают взрывчатку: в МВД обратились с новым призывом к украинцам

В МВД призвали граждан Украины серьезно отнестись к новой угрозе, которую несут в себе российские "шахеды"

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Министерство внутренних дел предупреждает о новом виде взрывчатки, которую используют российские войска, сбрасывая с беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Российские дроны разбрасывают взрывчатку: в МВД обратились с новым призывом к украинцам

Шахеды разбрасывают взрывчатку. Фото из открытых источников

"Внимание, новая угроза! Российские войска начали применять БпЛА, которые разбрасывают взрывоопасные предметы. Они могут использоваться врагом для поражения любого из регионов страны. Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно", – сообщает МВД.

Правоохранители опубликовали фото – как могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Отмечается, что такие взрывоопасные предметы были изъяты в Киеве, а их внешний вид может отличаться.

"Обязательно предупредите близких. Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните 101, 102 или 112", — призывают в МВД.

Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что похожие взрывоопасные предметы были замечены не только в Киеве, но также в Харькове и Сумской области. Они могут лежать где угодно на территории Украины и детонировать в любое время.

Также следует предупредить детей, чтобы они ничего не трогали на улице и обходили как можно дальше любые предметы, лежащие на дороге.

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Отмечается, что за последние два месяца беспилотник сбил более 20 таких целей, сообщили разработчики. Аппарат может также перехватывать разведывательные дроны. Его максимальная скорость – 200 км/ч, а высота полета – до 5 км. По словам конструкторов, это самый успешный дрон-перехватчик на вооружении ВСУ.




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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=1097685632387085&set=a.291369769685346
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