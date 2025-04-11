Российские дроны разбрасывают взрывчатку: в МВД обратились с новым призывом к украинцам

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Кравцев Сергей
Министерство внутренних дел предупреждает о новом виде взрывчатки, которую используют российские войска, сбрасывая с беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Шахеды разбрасывают взрывчатку. Фото из открытых источников
Правоохранители опубликовали фото – как могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Отмечается, что такие взрывоопасные предметы были изъяты в Киеве, а их внешний вид может отличаться.
Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что похожие взрывоопасные предметы были замечены не только в Киеве, но также в Харькове и Сумской области. Они могут лежать где угодно на территории Украины и детонировать в любое время.
Также следует предупредить детей, чтобы они ничего не трогали на улице и обходили как можно дальше любые предметы, лежащие на дороге.
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Отмечается, что за последние два месяца беспилотник сбил более 20 таких целей, сообщили разработчики. Аппарат может также перехватывать разведывательные дроны. Его максимальная скорость – 200 км/ч, а высота полета – до 5 км. По словам конструкторов, это самый успешный дрон-перехватчик на вооружении ВСУ.
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