«Шахеды» во время атак начали разбрасывать детонирующие с задержкой боеприпасы (ФОТО)

Враг продолжает изобретать новые способы, или нанести максимальный ущерб гражданским. Так всем известные российские ударные дроны типа Shahed/Герань-2 теперь во время атак начали разбрасывать детонирующие с задержкой боеприпасы.

"Шахеды" во время атак начали разбрасывать боеприпасы. Фото: из открытых источников

Они были замечены после вчерашней атаки на Киев, Харьков и Сумскую область. могут лежать где угодно на территории Украины и детонировать в любое время.

Пока удалось выяснить, что боеприпас представляет собой осколочную гранату с замедлителем. Однако уже есть информация, что два устройства сработали буквально на глазах пиротехников.

Рассмотрите внимательно фото ниже и будьте осторожны, потому что эти опасные предметы могут оказаться где угодно после пролета ударных БПЛА, а они летают над всей территорией страны. Обходите их и ни в коем случае не берите в руки.

Также следует предупредить детей, чтобы они ничего не трогали на улице и обходили как можно дальше любые предметы, лежащие на дороге.

Читайте на портале "Комментарии" — в результате атаки вражеских БПЛА в Киеве возник пожар и есть разрушение в нескольких районах. Спасательные службы сразу же отправились на места. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинский оборонно-промышленный комплекс презентовал новый дрон для уничтожения иранских Shahed, которые страна-агрессор использует для атак.

За последние два месяца беспилотник сбил более 20 таких целей, сообщили разработчики.

Аппарат может также перехватывать разведывательные вражеские дроны. Его максимальная скорость – 200 км/ч, а высота полета – до 5 км. По словам конструкторов, это самый успешный дрон-перехватчик на вооружении ВСУ.



