Наконец-то нашли решение: Украина представила оружие для борьбы с "шахедами"

Украинский оборонно-промышленный комплекс презентовал новый дрон для уничтожения иранских "Shahed", которые страна-агрессор использует для атак.

Дрон-перехватчик для борьбы с "шахедами". Фото из открытых источников

Отмечается, что за последние два месяца беспилотник сбил более 20 таких целей, сообщили разработчики.

Аппарат может также перехватывать разведывательные дроны. Его максимальная скорость — 200 км/ч, а высота полета — до 5 км. По словам конструкторов, это самый успешный дрон-перехватчик на вооружении ВСУ.

Новинку продемонстрировали премьер-министру Бельгии Барту де Веверу во время его визита в Киев.

Украинские специалисты отмечают: создание доступных и эффективных дронов — это способ заменить дорогие зенитные ракеты при уничтожении воздушных целей.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ массированно атаковала "шахедами" Харьков: что известно о прилетах.

Также издание "Комментарии" сообщало – 29 марта 2025 года во время ночной воздушной атаки государства-агрессора России операторы ГУР МО Украины применили экспериментальную новейшую систему "дрон против дрона" — подряд уничтожены два вражеских "шахеда". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, опубликовавшего эксклюзивное видео сбивания.

Отмечается, что с использованием экспериментальных дронов-перехватчиков ГУР – совместной разработки Украины и международных партнеров нашего государства.



