logo

BTC/USD

76088.54

ETH/USD

1442.71

LTC/USD

69.73

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наконец-то нашли решение: Украина представила оружие для борьбы с "шахедами"
commentss НОВОСТИ Все новости

Наконец-то нашли решение: Украина представила оружие для борьбы с "шахедами"

Украина теперь имеет дрон-перехватчик для борьбы с "шахедами"

сегодня, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинский оборонно-промышленный комплекс презентовал новый дрон для уничтожения иранских "Shahed", которые страна-агрессор использует для атак.

Наконец-то нашли решение: Украина представила оружие для борьбы с "шахедами"

Дрон-перехватчик для борьбы с "шахедами". Фото из открытых источников

Отмечается, что за последние два месяца беспилотник сбил более 20 таких целей, сообщили разработчики.

Аппарат может также перехватывать разведывательные дроны. Его максимальная скорость — 200 км/ч, а высота полета — до 5 км. По словам конструкторов, это самый успешный дрон-перехватчик на вооружении ВСУ.

Новинку продемонстрировали премьер-министру Бельгии Барту де Веверу во время его визита в Киев.

Украинские специалисты отмечают: создание доступных и эффективных дронов — это способ заменить дорогие зенитные ракеты при уничтожении воздушных целей.                                                                                                                                                                                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ массированно атаковала "шахедами" Харьков: что известно о прилетах.

Также издание "Комментарии" сообщало – 29 марта 2025 года во время ночной воздушной атаки государства-агрессора России операторы ГУР МО Украины применили экспериментальную новейшую систему "дрон против дрона" — подряд уничтожены два вражеских "шахеда". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, опубликовавшего эксклюзивное видео сбивания.

Отмечается, что с использованием экспериментальных дронов-перехватчиков ГУР – совместной разработки Украины и международных партнеров нашего государства. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости