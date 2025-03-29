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ГУР показало экспериментальное оружие, которым сегодня ночью сбивали «шахеды»

Разведчики смогли сбить два «шахеда» подряд экспериментальным оружием

29 марта 2025, 18:00 comments1591
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Недилько Ксения

29 марта 2025 года во время ночной воздушной атаки государства-агрессора России операторы ГУР МО Украины применили экспериментальную новейшую систему "дрон против дрона" — подряд уничтожены два вражеских "шахеда". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, опубликовавшего эксклюзивное видео сбивания.

ГУР показало экспериментальное оружие, которым сегодня ночью сбивали «шахеды»

Скриншот из видео ГУР МОУ

Отмечается, что с использованием экспериментальных дронов-перехватчиков ГУР — совместной разработки Украины и международных партнеров нашего государства.

"После этапа испытаний и применения в боевых условиях оружие показало высокую эффективность. Объемы производства убийц "шахедов" будут масштабированы.

Проект разработки вооруженной системы для борьбы с ударными российскими беспилотниками, которыми агрессор продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, стал возможным благодаря помощи Благотворительного фонда Дианы Подолянчук – спасибо" – отметили в ГУР.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вечером 28 марта около 21:30 российская армия массированно ударила по городу Днепр беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и более 20 раненых.

К концу дня 28 марта начала появляться информация о том, что раздаются сильные взрывы в Днепре. Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров. Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больницу доставили четырех раненых.

Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Так, по информации ГСЧС, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники. "Воспламенение ликвидировано. К работам привлекалось более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС", — проинформировали в Службе.



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