ГУР показало экспериментальное оружие, которым сегодня ночью сбивали «шахеды»

29 марта 2025 года во время ночной воздушной атаки государства-агрессора России операторы ГУР МО Украины применили экспериментальную новейшую систему "дрон против дрона" — подряд уничтожены два вражеских "шахеда". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, опубликовавшего эксклюзивное видео сбивания.

Скриншот из видео ГУР МОУ

Отмечается, что с использованием экспериментальных дронов-перехватчиков ГУР — совместной разработки Украины и международных партнеров нашего государства.

"После этапа испытаний и применения в боевых условиях оружие показало высокую эффективность. Объемы производства убийц "шахедов" будут масштабированы. Проект разработки вооруженной системы для борьбы с ударными российскими беспилотниками, которыми агрессор продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, стал возможным благодаря помощи Благотворительного фонда Дианы Подолянчук – спасибо" – отметили в ГУР.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вечером 28 марта около 21:30 российская армия массированно ударила по городу Днепр беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и более 20 раненых.

К концу дня 28 марта начала появляться информация о том, что раздаются сильные взрывы в Днепре. Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров. Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больницу доставили четырех раненых.

Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Так, по информации ГСЧС, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники. "Воспламенение ликвидировано. К работам привлекалось более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС", — проинформировали в Службе.