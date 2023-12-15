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Российские ДРГ пытались проникнуть в Украину в трех областях: Наев раскрыл подробности

Российские ДРГ за две недели 7 раз пытались проникнуть в Украину

сегодня, 12:32 comments1970
Автор:
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Кравцев Сергей
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За последние две недели российские диверсионно-разведывательные группы 7 раз пытались проникнуть через границу Украины в Черниговской, Сумской и Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. 

Российские ДРГ пытались проникнуть в Украину в трех областях: Наев раскрыл подробности

Сергей Наев

"ДРГ заходят из Брянской, Курской и Белгородской областей в полосах Черниговской, Сумской и Богогодуховского района Харьковской области. Всего за две недели было зафиксировано семь попыток врага попасть на территорию Украины. В пяти случаях нашим защитникам удалось своевременно выявить эти намерения врага и нанести огневое поражение противнику, который понеся потери − отступил", – прокомментировал Сергей Наев.


В частности, Сергей Наев рассказал о попытке оккупантов проникнуть в Украину в районе Мирополья Сумской области.

"С помощью технических средств они были своевременно обнаружены, было нанесено огневое поражение из минометов, артиллерии и стрелкового оружия. В этом бою принимали участие воины на наблюдательном посту и взводном опорном пункте − это ГПСУ и подразделение тероброны. Огневое поражение наносили артиллеристы из подразделения, которое действует на этом направлении", − рассказал командующий Объединенных сил ВСУ.

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Источник: https://t.me/SerhiyNaiev/164
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