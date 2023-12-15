Российские ДРГ пытались проникнуть в Украину в трех областях: Наев раскрыл подробности

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
За последние две недели российские диверсионно-разведывательные группы 7 раз пытались проникнуть через границу Украины в Черниговской, Сумской и Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Сергей Наев
В частности, Сергей Наев рассказал о попытке оккупантов проникнуть в Украину в районе Мирополья Сумской области.
Читайте также на портале "Комментарии" — на 22-м месяце вторжения в Украину россияне активно ведут наступательные действия по всему фронту. Есть данные, что к президентским выборам в РФ, намеченным на 17 марта (фактически — очередным выборам Путина), Кремль приказал захватить как минимум Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковщина). На международном фронте ситуацию тоже штормить из-за уже прошедших и надвигающихся выборов в странах Запада. Эксперты оценили ситуацию на этих полях сражений специально для издания "Комментарии".
Обсуждения
Новости