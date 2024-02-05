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Российские ДРГ активизировались: Наев рассказал, какая их цель и где возросла угроза

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал особенности российских ДРГ, пытающихся прорвать границу Украины

сегодня, 11:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя в приграничье Сумской, Черниговской и в Богодуховском районе Харьковской области. У вражеских групп диверсантов хорошая подготовка и свои особенности. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Российские ДРГ активизировались: Наев рассказал, какая их цель и где возросла угроза

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Генерал-лейтенант проинформировал, что состав ДРГ 10-12 человек. Все эти ДРГ из состава спецопераций РФ, а также ГРУ Генштаба РФ. Наев уточнил, что в основном группы состоят из офицеров, они имеют хорошую подготовку. Их цель действовать только в пограничные. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы, на протяжении 1000 км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих.

Поэтому, по словам генерала, гражданским гражданам следует понимать, что госграница в Черниговской, Сумской и Богодуховском районе Харьковской области – это линия боевого столкновения, там опасно.

Сергей Наев рассказал, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" находится более 1800 км государственной границы, из них 850 км – это граница с Беларусью и более 1000 км – это государственная граница с РФ.

"Следует понимать, что это не государственная граница, а линия боевого столкновения. Российские войска отошли с севера нашей страны, но с тех пор они не остановились в ведении боевых действий, как в приграничье, так и пытаются запускать средства воздушного нападения по тем направлениям по территории Украины", — отметил он.

Что же касается ситуации в приграничье Черниговской, Сумской и Богодуховского районов Харьковской области, то, как рассказал Наев, враг постоянно совершает артиллерийские обстрелы.

"Он использует реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы. Также совершает удары с вертолетов", — добавил генерал.

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