Зеленский рассказал, чем обернется для мира уменьшение помощь со стороны США Украине

Глава украинского государства Владимир Зеленский высказал надежду, что дальнейшая поддержка США Киева не прекратится. При этом президент предупредил, что в случае ее уменьшения "будет новый геополитический расклад". Как передает портал "Комментарии", свои мысли украинский лидер озвучил в интервью итальянскому телеканалу "Тg1".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то линия (Ред. – поддержки Украины) останется такой же", – заявил Владимир Зеленский.

Так Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.

"В Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину. Решает народ Соединенных Штатов, но если они намерены уменьшить помощь Украине, то будет новый геополитический расклад. Путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится", – отметил президент.

Отметим, ранее Владимир Зеленский признался, что он будет "очень счастлив", если Дональду Трампу действительно удастся завершить войну за 24 часа.

Читайте также на портале "Комментарии" — на российско-украинском фронте действительно сложилась патовая ситуация, Украине нужны современные технические средства. Такое заявление в интервью итальянскому "Rai1" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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