Российские добровольцы рассказали о главной цели рейдов в Россию

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Slava Kot
Российское повстанческое движение, состоящее из трех группировок Легион "Свобода России", "РДК" и "Сибирский батальон" готовы снова идти на территорию РФ с военными действиями. Основная цель таких рейдов, это закрепиться в России и свергнуть режим Путина.
Алексей Барановский. Фото из открытых источников
Доброволец из Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Nexta рассказал о главной задаче повстанческого движения.
По словам российского добровольца, ВСУ не будет переходить границу, тогда как они, как граждане РФ, хотят вернуться домой и навести там порядок, который возможен в случае падения режима Путина.
Алексей Барановский считает, что если российским добровольцам удастся закрепиться в России, то к ним начнет приобщаться больше людей из подполья, ведь, по словам добровольца, среди граждан РФ существует "протестный потенциал".
Барановский также прогнозирует, когда такой вариант развития событий возможен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бойцы из Легиона "Свобода России" обратились к армии Путина.
Также "Комментарии" писали, что два офицера РФ не отдали честь Путину на параде в Москве.
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