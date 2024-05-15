Российские добровольцы рассказали о главной цели рейдов в Россию

Российское повстанческое движение, состоящее из трех группировок Легион "Свобода России", "РДК" и "Сибирский батальон" готовы снова идти на территорию РФ с военными действиями. Основная цель таких рейдов, это закрепиться в России и свергнуть режим Путина.



Алексей Барановский. Фото из открытых источников

Доброволец из Легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью Nexta рассказал о главной задаче повстанческого движения.

"Пока Путин на месте, наша задача – от него избавиться… Мы ходим в рейды на территорию РФ, чтобы однажды туда зайти на более длительный срок и на более значительную глубину – это план-максимум", — говорит Барановский.

По словам российского добровольца, ВСУ не будет переходить границу, тогда как они, как граждане РФ, хотят вернуться домой и навести там порядок, который возможен в случае падения режима Путина.

Алексей Барановский считает, что если российским добровольцам удастся закрепиться в России, то к ним начнет приобщаться больше людей из подполья, ведь, по словам добровольца, среди граждан РФ существует "протестный потенциал".

Барановский также прогнозирует, когда такой вариант развития событий возможен.

"Это произойдет, когда РФ начнет проигрывать на поле боя в Украине, когда экономика будет проседать под санкциями. Когда все эти факторы сложатся в один пазл. И когда мы будем готовы, когда вырастем в количественном составе", — заявил доброволец из Легиона "Свобода России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бойцы из Легиона "Свобода России" обратились к армии Путина.

Также "Комментарии" писали, что два офицера РФ не отдали честь Путину на параде в Москве.