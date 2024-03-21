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Российские добровольцы назвали первоочередную задачу и конечную цель своего рейда

Российские добровольцы считают конечной цель операций в РФ - полное уничтожение путинского режима

сегодня, 12:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Конечная цель операций российских добровольцев заключается в уничтожении путинского режима в РФ. Первичная же задача – это помощь украинским защитникам, которые отстаивают суверенитет Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе общей пресс-конференции заявили российские добровольцы.

Российские добровольцы назвали первоочередную задачу и конечную цель своего рейда

Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников

Командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин заявил, что что первичная задача российских добровольцев – помочь ВСУ победить в войне.

"Вторая цель – продолжить наш освободительный поход, водрузить знамя РДК над стеной, над белым домом и деконструировать режим, который душит нашу родину, это наша цель, мы будем к ней идти даже после победы в этой войне, для РДК война продолжится", — сказал боец.

Представитель "Сибирского батальона" подчеркнул, что в части демонтажа российской власти у российских добровольческих формирований единое мнение.

"То, что сейчас пытается управлять Россией, не должно существовать. Какой там будет формат, это вопрос не военный, а гражданский. Сначала нужно сделать эту работу. После этого самое главное — возможность граждан РФ выбирать самим, как им дальше жить. Нужно демонтировать путинский режим", — заявив спикер.

Легион "Свобода России" в свою очередь напомнил, что, помимо трех подразделений, в рейде на территорию РФ принимали участие и бойцы ичкерийских подразделений. По словам спикера, их цель – освобождение Чечни от клана Рамзана Кадырова.

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