Российские добровольцы назвали первоочередную задачу и конечную цель своего рейда

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Кравцев Сергей
Конечная цель операций российских добровольцев заключается в уничтожении путинского режима в РФ. Первичная же задача – это помощь украинским защитникам, которые отстаивают суверенитет Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе общей пресс-конференции заявили российские добровольцы.
Русский добровольческий корпус. Фото: из открытых источников
Командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин заявил, что что первичная задача российских добровольцев – помочь ВСУ победить в войне.
Представитель "Сибирского батальона" подчеркнул, что в части демонтажа российской власти у российских добровольческих формирований единое мнение.
Легион "Свобода России" в свою очередь напомнил, что, помимо трех подразделений, в рейде на территорию РФ принимали участие и бойцы ичкерийских подразделений. По словам спикера, их цель – освобождение Чечни от клана Рамзана Кадырова.
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