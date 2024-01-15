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Российские артиллеристы проклинают помощь от союзника: "абсолютный кал"

Российские военные жалуются на оружие, которое Минобороны России закупило в Северной Корее для войны в Украине.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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Из-за интенсивности войны в Украине Кремль пытается найти оружие у своих союзников, в частности в Северной Корее. Таким образом, Россия усиливает экономическое и военное сотрудничество с Ким Чен Ыном, однако военные РФ жалуются на такое оружие от северокорейского союзника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Moscow Times.

Российские артиллеристы проклинают помощь от союзника: "абсолютный кал"

Российские военные неудовлетворены боеприпасами из Северной Кореи. Фото из открытых источников

Россияне пользуются поддержкой своих подсанкционных союзников практически с самого начала полномасштабного вторжения. Иран пришел на помощь Кремлю и поставил беспилотники Shahed 136. А недавно было зафиксировано использование россиянами артиллерийских снарядов, изготовленных в Северной Корее.

Российские военные об иранских снарядах отзываются "неплохо", тогда как северокорейские боеприпасы они "проклинают".

"Что касается северокорейских реактивных снарядов, то летят они, по словам работающих со мной артиллеристов, чуть ли не вдвое меньше по дальности, чем, например, наши", — жалуется россиянин.

Другие приближенные к российским военным указывают, что иранские снаряды оставляют много копоти, которую необходимо чистить, тогда как снаряды из КНДР редко попадают в цель, ведь количество пороха в гильзах обычно меньше, чем нужно, кроме того, он плохого качества.

"Абсолютный кал. Если снаряд долетел и разорвался, то все поют хвалебные песни руководителю Киму. Если снаряд не долетел и упал на голову нашей пехоте — поблагодарите полуголодных корейских подростков, которые собрали его за рисовую миску", — отмечает один из российских военкоров.

По словам россиян, нельзя ожидать, что сотрудничество России и КНДР сможет создать высокотехнологичное вооружение для войны против Украины, ведь "они же не в состоянии собрать простенький снаряд для пушки".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские солдаты грабят друг друга, а Минобороны РФ выдает им только мешки для трупов.

Также "Комментарии" писали, что россияне скулят из-за уничтоженного редкого самолета А-50.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/01/12/absolyutnii-kal-z-voenkori-zayavili-obuzhasnom-kachestve-snaryadov-izkndr-a118293
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