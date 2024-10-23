Российская военная машина перегрелась: что об этом свидетельствует

В рядах российской армии появляются отказники, что свидетельствует о перегреве мобилизационной машины РФ, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Армия РФ истощается. Фото из открытых источников

"Военнослужащие штурмовой роты 19-го танкового полка 25 ЗВА РФ отказались выполнять приказ о собственной утилизации. Сейчас идет процесс разоружения подразделения и перераспределения "мяса" между другими подразделениями смертников с последующей утилизацией, поскольку от судьбы не уйдешь. Но этот факт и привлечение пехоты из КНДР свидетельствуют о перегреве российской мобилизационной машины и нарастании трудностей с пополнением личного состава", — заявил Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что для "мясной" тактики россиян люди играют ключевую роль.

"Как только противник не сможет забрасывать украинские позиции своим "мясом" – фронт стабилизируется. Поэтому благодарим украинского солдата за то, что он ежедневно тысячами отправляет врагов в ад", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут готовить наступательные действия на город Запорожье, который является важным украинским промышленным центром. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник рассказал изданию, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на третий месяц Курской операции нет достижений, оправдывающих необходимость проведения этой операции, считает военный эксперт Иван Ступак. "С тех пор, как началась Курская операция: россияне пытаются наступать в Запорожской области, потерян Угледар, под угрозой потери оказалось Селидово, враг продвигается в Торецке. Россияне продолжают наступать на Донбассе и перешли к наступлению на Курщине", — подчеркнул он.