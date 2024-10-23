Российская военная машина перегрелась: что об этом свидетельствует

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Марьян Ощановский
В рядах российской армии появляются отказники, что свидетельствует о перегреве мобилизационной машины РФ, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
Армия РФ истощается. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что для "мясной" тактики россиян люди играют ключевую роль.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут готовить наступательные действия на город Запорожье, который является важным украинским промышленным центром. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник рассказал изданию, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на третий месяц Курской операции нет достижений, оправдывающих необходимость проведения этой операции, считает военный эксперт Иван Ступак. "С тех пор, как началась Курская операция: россияне пытаются наступать в Запорожской области, потерян Угледар, под угрозой потери оказалось Селидово, враг продвигается в Торецке. Россияне продолжают наступать на Донбассе и перешли к наступлению на Курщине", — подчеркнул он.
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