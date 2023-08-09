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Российская ракета в Запорожье ударила возле церкви: есть жертвы

Вечером рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть жертвы и пострадавшие

сегодня, 21:06
Автор:
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Константин Куликов
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Враг атаковал жилой квартал Запорожья. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Российская ракета в Запорожье ударила возле церкви: есть жертвы

Вероятное место удара РФ по Запорожью. Скриншот. Видео - президент Украины

По данным президента Украины, который прокомментировал удар, речь идет о трех погибших.


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"Запорожье. Еще один удар российских террористов. По сей день известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой, благодаря нашим героическим воинам", — написал Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что сейчас известно также о семи пострадавших, но их количество может увеличиться, поскольку во многих квартирах выбило окна, разлетелись обломки стекла.

Из видео последствий "прилета", которое опубликовал президент Украины, можно увидеть, что удар, вероятно, пришелся по зданию, расположенному на территории храма.

Тем временем, в России взорвался стратегический завод. Он производил оптические приборы для военной техники советской, а затем и российской армии.

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