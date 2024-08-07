Российская оппозиция отреагировала на операцию ВСУ в Курской области: какая роль РДК

Российский оппозиционер Илья Пономарев поблагодарил ВСУ за операцию в Курской области. ПРи этом он обратил внимание на то, что украинские военные зашли именно туда, откуда по нему самому прилетело четыре дрона.

Илья Пономарев

"Новый подход, кстати, к тому, что можно и что нельзя — впереди основные подразделения украинской армии (22я мбр) вместо российских добровольческих батальонов, которые теперь могут исполнять лишь вспомогательную функцию. В чем-то переход этой красной линии — это прекрасно и сильно поможет на донецком и запорожском направлениях. Но вообще было бы правильно, чтобы не было ограничений на пути развития российских подразделений. Россию должны освобождать россияне, а не украинцы!" — заявил Илья Пономарев.

При этом он уточнил, что в операции в Курской области решения принимает регулярная армия.

"Я вообще не знаю, есть ли наши там, но если есть — то на подхвате, а в предыдущих операция на Курщине и Белгородчине они были главными. И я в этом вижу результат смены руководства, которое смотрит на подразделения исключительно через военную призму, игнорируя политическую сторону вопроса", — заявил российский оппозиционер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе в дом российского оппозиционера Ильи Пономарева под Киевом прилетели дроны. Сам политик получил незначительные ранения.

Также портал "Комментарии" рассказывал о том, какие цели преследуют ВСУ, начав операцию в Курской области. Среди них, нелинейный ответ, который поможет украинским военным на Донбассе, так как отвлечет часть сил захватчиков, которые теперь будут вынуждены оборонять свои территории.



