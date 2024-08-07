Российский
оппозиционер Илья Пономарев поблагодарил ВСУ за операцию в Курской области. ПРи
этом он обратил внимание на то, что украинские военные зашли именно туда, откуда
по нему самому прилетело четыре дрона.
Илья Пономарев
"Новый подход,
кстати, к тому, что можно и что нельзя — впереди основные подразделения
украинской армии (22я мбр) вместо российских добровольческих батальонов,
которые теперь могут исполнять лишь вспомогательную функцию. В чем-то переход
этой красной линии — это прекрасно и сильно поможет на донецком и запорожском направлениях.
Но вообще было бы правильно, чтобы не было ограничений на пути развития
российских подразделений. Россию должны освобождать россияне, а не украинцы!" —
заявил Илья Пономарев.
При этом он
уточнил, что в операции в Курской области решения принимает регулярная армия.
"Я вообще не
знаю, есть ли наши там, но если есть — то на подхвате, а в предыдущих операция
на Курщине и Белгородчине они были главными. И я в этом вижу
результат смены руководства, которое смотрит на подразделения
исключительно через военную призму, игнорируя политическую сторону вопроса", —
заявил российский оппозиционер.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что на прошлой неделе в дом российского оппозиционера Ильи
Пономарева под Киевом прилетели дроны. Сам политик получил незначительные
ранения.
Также портал "Комментарии"
рассказывал о том, какие цели преследуют ВСУ, начав операцию в Курской области.
Среди них, нелинейный ответ, который поможет украинским военным на Донбассе,
так как отвлечет часть сил захватчиков, которые теперь будут вынуждены
оборонять свои территории.
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