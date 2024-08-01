Путин добрался до российского оппозиционера: в его дом под Киевом прилетел дрон

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Ткачик Олеся
В дом российского оппозиционера Ильи Пономарева под Киевом попал дрон. Как сообщил в Фейсбуке политический эксперт Павел Нусс, в ночь на 1 августа российский ударный дрон-камикадзе "Герань-2" ударил по дому российского оппозиционера. Пономарев получил многочисленные ранения, но его жизни ничего не угрожает.
Илья Пономарев
При этом известно, что буквально вчера Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарева, признанного в РФ иностранным агентом и внесенного в список террористов и экстремистов, за нарушение правил деятельности иноагента.
Кроме того, известно, что в начале июля Следственный комитет РФ завершил расследование дела против Пономарева, обвиняемого в "оправдании терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах России". Экс-депутат объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Пономарев жестко критикует войну в Украине и поддерживает полное изменение власти в России. В частности, он заявлял , что в России нельзя прийти к изменениям без "кровопролитных процессов". По его словам, еще до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он думал, что это возможно. Но теперь убежден в обратном. При этом оппозиционер подчеркнул, что несколько тысяч хорошо вооруженных и мотивированных россиян спокойно могут дойти до Москвы, не встретив сопротивления. Он добавил, что украинцы не могут выполнить всю работу за россиян, поэтому им тоже нужно действовать.
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