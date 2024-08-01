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Путин добрался до российского оппозиционера: в его дом под Киевом прилетел дрон

В дом находящегося под Киевом российского оппозиционера Ильи Пономарева прилетел дрон

сегодня, 10:35
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Ткачик Олеся

В дом российского оппозиционера Ильи Пономарева под Киевом попал дрон. Как сообщил в Фейсбуке политический эксперт Павел Нусс, в ночь на 1 августа российский ударный дрон-камикадзе "Герань-2" ударил по дому российского оппозиционера. Пономарев получил многочисленные ранения, но его жизни ничего не угрожает.

Путин добрался до российского оппозиционера: в его дом под Киевом прилетел дрон

Илья Пономарев

"Я не являюсь адептом теории политической культуры "хороший русский", но в данном случае речь идет о покушении на жизнь. Путин убийца. Это аксиома: Путин – убийца", – отметил Нусс.

При этом известно, что буквально вчера Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарева, признанного в РФ иностранным агентом и внесенного в список террористов и экстремистов, за нарушение правил деятельности иноагента.

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. руб.", — говорится в сообщении суда.

Кроме того, известно, что в начале июля Следственный комитет РФ завершил расследование дела против Пономарева, обвиняемого в "оправдании терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах России". Экс-депутат объявлен в международный розыск, ему заочно избрана мера пресечения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Пономарев жестко критикует войну в Украине и поддерживает полное изменение власти в России. В частности, он заявлял , что в России нельзя прийти к изменениям без "кровопролитных процессов". По его словам, еще до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он думал, что это возможно. Но теперь убежден в обратном. При этом оппозиционер подчеркнул, что несколько тысяч хорошо вооруженных и мотивированных россиян спокойно могут дойти до Москвы, не встретив сопротивления. Он добавил, что украинцы не могут выполнить всю работу за россиян, поэтому им тоже нужно действовать.






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Источник: https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/pfbid02YiPYhVKMMHUFQ36b7mvo5C1mNZ916jSUpZ9RXJQZHyGPygzJg2Bs6Z22MuGRpYTCl
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