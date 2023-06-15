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Российская музыка вне войны: Лепс и Басков пообещали платить по 1 млн за каждый подбитый танк ВСУ

Минобороны РФ обещало платить от 50 тыс. до 300 тыс. руб. за уничтожение техники ВСУ. Лепс и Басков инициативу поддержали и заявили, что заплатят по 1 млн руб. за уничтожение переданных Украине западных танков

сегодня, 11:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", больше года в Украине продолжается полномасштабная война, но довольно много украинцев все еще продолжают разговаривать на русском и слушать русскую музыку, объясняя свою позицию, что эти вопросы никак не относятся к тому, что происходит. Но сегодня российские певцы, народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков окончательно расставили все на свои места. Они, принимая участие на Петербургском международном экономическом форуме, пообещали выплачивать по 1 млн руб. каждому оккупанты, который выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ.

Российская музыка вне войны: Лепс и Басков пообещали платить по 1 млн за каждый подбитый танк ВСУ

Лепс и Басков. Фото: из открытых источников

"Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз", — заявил Лепс.


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"Благодаря нашим воинам на передовой у нас есть сегодня возможность встречаться, проводить такие форумы, где мы общаемся и ставим цели, задачи. Так как мы люди творческие, мы поддерживаем бойцов не только песней, не только гражданской позицией, не только отношением и болью от того, с чем столкнулись", — прокомментировал Басков.

Стоит отметить, как Лепс, так и Басков уже давно записались в отряды пропагандистов Путина. Они неоднократно ездили в оккупированный Донецк, где давали концерты, поддерживали оккупационные войска. Также артисты публично высказались за поддержку так называемой "спецоперации", как в РФ называют войну в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и уже имеют успех как минимум на трех участках фронта, сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уверяет, что США сосредоточатся на том, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя. Помогают нам и европейцы, обещая активизировать поставки оружия. При этом, в Офисе президента Украины предупредили – на достижение целей контрнаступления (возвратить под контроль Киева все оккупированные территории, включая Крым) может уйти много месяцев. Как оцениваете ситуацию вокруг контрнаступления – в том числе в медийном и политическом плане? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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