Российская музыка вне войны: Лепс и Басков пообещали платить по 1 млн за каждый подбитый танк ВСУ

Как передает портал "Комментарии", больше года в Украине продолжается полномасштабная война, но довольно много украинцев все еще продолжают разговаривать на русском и слушать русскую музыку, объясняя свою позицию, что эти вопросы никак не относятся к тому, что происходит. Но сегодня российские певцы, народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков окончательно расставили все на свои места. Они, принимая участие на Петербургском международном экономическом форуме, пообещали выплачивать по 1 млн руб. каждому оккупанты, который выведет из строя западные танки на вооружении ВСУ.

Лепс и Басков. Фото: из открытых источников

"Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз", — заявил Лепс.

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"Благодаря нашим воинам на передовой у нас есть сегодня возможность встречаться, проводить такие форумы, где мы общаемся и ставим цели, задачи. Так как мы люди творческие, мы поддерживаем бойцов не только песней, не только гражданской позицией, не только отношением и болью от того, с чем столкнулись", — прокомментировал Басков.

Стоит отметить, как Лепс, так и Басков уже давно записались в отряды пропагандистов Путина. Они неоднократно ездили в оккупированный Донецк, где давали концерты, поддерживали оккупационные войска. Также артисты публично высказались за поддержку так называемой "спецоперации", как в РФ называют войну в Украине.

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