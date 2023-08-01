Российская ДРГ пыталась пересечь границу Украины на Северном направлении

В ночь на 1 августа российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь украинскую границу, но была остановлена. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева в Telegram-канале.

Украинский военный. Фото из открытых источников

С помощью тепловизоров украинские пограничники 2-й пограничной заставы обнаружили четырех вооруженных лиц, пытавшихся незаконно попасть в Украину. Это произошло на участке границы в Черниговской области.

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Как следствие, пограничники открыли огонь по вооруженным лицам и заставили российскую ДРГ отступить. По словам Сергея Наева, одновременно с сигналом тревоги к месту инцидента были направлены дополнительные пограничные отряды и военные ВСУ.

"Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", — заявил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский руководитель Минобороны Сергей Шойгу сказал, почему армия РФ начала активнее обстреливать Украину в последние недели июля. По его словам, это ответ на "террористические атаки" Украины по территории России, в том числе и атаки дронов по Москве. Официально Украина не берет ответственности за нападение на российскую столицу и другие территории РФ, однако атакует незаконно аннексированный Крым и другие временно оккупированные территории Украины.

Также "Комментарии" писали об интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он дал прогноз, сколько еще проживет Путин. По словам Зеленского, российский диктатор Путин уже не та фигура и через десять лет его уже не будет.



