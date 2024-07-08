Российская атака по Кривому Рогу: что известно и количество пострадавших

8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Кривому Рогу. В городе постоянно растет количество пострадавших и по последним данным ГСЧС, в Кривом Роге погибли 11 человек, еще более 40 получили ранения.



Последствия ракетного удара по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

Утром, 8 июля в результате попаданий вражеских ракет в Кривом Роге подверглись разрушениям предприятия, где вспыхнул пожар. Сначала глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о 10 погибших и 30 раненых, указав, что поисково-спасательные операции продолжаются.

Впоследствии в Офисе генпрокурора сообщили, что количество раненых увеличилось до 42 человек, в том числе 9 в тяжелом состоянии. В ГСЧС добавили информацию о еще одном погибшем.

"В Кривом Роге – разрушение на предприятии. Возник пожар, который уже спасатели потушили. Предварительно в области, к сожалению, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения разных степеней тяжести", — говорится в сообщении ГСЧС.

Из-за российского удара по Кривому Рогу, председатель Совета обороны города Александр Вилкул, объявил 9 июля днем траура в городе.

"Завтра в Кривом Роге объявляется день траура", — написал Вилкул в социальных сетях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время массированного ракетного удара российские оккупанты попали в одну из самых известных детских больниц в Европе.

Также "Комментарии" писали о количестве пострадавших в Киеве, которое продолжает расти после российского удара. Как сообщили в ГСЧС, из 10 районов города Киева, в восьми проводятся поисково-спасательные операции и попытки достать людей под завалами домов, разрушенных российскими ракетами.