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Российская армия в Украине перешла к новой оборонной тактике: разведка раскрыла подробности

Российские войска с помощью минных полей хотят остановить контрнаступление ВСУ

сегодня, 10:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска в Украине перешли к новой оборонной тактике с помощью минных полей. Этот метод может помочь оккупантам только в том случае, если россияне будут использовать наблюдение и будут периодически открывать огонь, сдерживая продвижение ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Российская армия в Украине перешла к новой оборонной тактике: разведка раскрыла подробности

Российские военные. Фото: из открытых источников

Британские разведчики обращают внимание, что, начиная с октября российские войска активно занялись тем, что перешли к оборонной войне – начали сооружать инженерные оборонительные конструкции. Так российских захватчики начали активно устанавливать противотанковые и противопехотные мины, что выходит за рамки установок российской военные доктрины.

При этом британские специалисты обращают внимание на одну деталь – минные поля могут сыграть важную роль только в том случае, если Россия будет активно использовать наблюдение и будет вести огонь. Учитывая большие площади новых минных полей, россиянам понадобится много обученного персонала, который будет вести наблюдение.

"Серьезной проблемой для российских сил, вероятно, будет нехватка средств наблюдения и обученного персонала для эффективного наблюдения за большими площадями новых минных полей", — говорится в сообщении Минобороны Британии.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1607280070808289281
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