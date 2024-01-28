Российская армия сменила тактику под Бахмутом: промерзание почвы помогает врагу

На Бахмутском направлении русская армия перестала штурмовать украинских военных небольшими группами, а сменила тактику. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире Апостроф TV .

Бои под Бахмутом (фото из открытых источников)

По его словам, погодные условия позволили россиянам вернуться к использованию механизированных ударных групп, что обусловлено промерзанием земли.

Олег Калашников рассказал, что недавно оккупанты отправляли на штурмы позиций ВСУ по 8-12 человек, но как только изменилась погода, они смогли применять технику по основным направлениям.

"До этого враг пытался беречь технику, меньше беречь людей. Хотя сегодня он их и так не бережет. Если мы отражаем его контратаку, техника у него пылает, он отступает, однако человеческий ресурс он продолжает бросать в атаку. Можно сказать, он вернулся в своей предварительной тактики, когда был уверен, что его механизированная часть преобладает на украинском", — говорит Калашников.

По его словам, российская армия, прежде всего, всегда использует артиллерию, после чего вводит небольшие колонны тяжелой техники, а затем бронированные машины с пехотой и огневой поддержкой для штурмовиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как меняется мобилизация в Украине . Ситуация с законопроектом о мобилизации, который больше месяца не могла принять Верховная Рада, отправив его в результате на доработку в Кабмин, продолжает будоражить украинское общество. Военные призывают прекратить "цирк" вокруг принятия этого документа, отмечая, что армии нужны новобранцы. Нардепы дискутируют по теме мобилизации женщин. Но воз пока и сейчас там.