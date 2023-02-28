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Российская армия переходит в режим орды

Россияне испокон веков воевали не технологически, а количественно, изматывая оппонента на поле боя

сегодня, 21:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

Армия РФ – это жалкое зрелище по сравнению с тем потенциалом, который у нее был. Об этом в Телеэфире сказал эксперт по проблемам национальной безопасности, аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илья Кучерива Тарас Жовтенко.

Российская армия переходит в режим орды

Качество войск РФ оценил эксперт

Он заметил, не стоит забывать, что на самом деле россияне всегда воевали не столько качеством и технологичностью, сколько количеством, забрасывая шапками противника и используя свое количественное преимущество для того, чтобы добиться в конечном итоге победы, измочить оппонента на поле боя.


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“Потери для российской армии, в принципе, достаточно существенны, но они в определенном смысле компенсируются количественным подходом. То есть, в российских военных еще с советских времен было прописано, что потери до 30% — это потери допустимы, а все, что выше, это уже можно немного беспокоиться и пытаться использовать тот ресурс, который находится в резерве", — сказал Жовтенко.

По словам аналитика, Кремль сейчас пытается решать вопрос о количестве на фронте путем скрытой мобилизации и снимает с хранения технику, произведенную в 1960-1970 годах.

“Проблема армии РФ состоит в том, что с каждой новой волной мобилизации и с каждой новой потребностью российского командования все глубже и глубже влезать в свои резервы, которые законсервированы еще со времен Советского Союза, тем хуже будет качество российской техники. Такой армии, которая была в России на 23 февраля 2022 года, не будет как минимум несколько ближайших десятилетий. Они просто пытаются перейти в этот режим количества, в режим орды”, — объяснил эксперт.

Также Жовтенко отметил, что российский военно-промышленный комплекс не справляется с теми потерями, которые понесет армия РФ на фронте, поэтому Кремль пытается взять все, что осталось в Беларуси, и договаривается с Северной Кореей и Ираном.

“Что дольше будет продолжаться эта война, тем хуже станет ситуация и на фронте, и внутри страны для россиян. То есть время однозначно играет против них”, – резюмировал он.

  На портале "Комментарии" говорилось и о том, что по информации разведки Великобритании потери Российской Федерации убитыми и ранеными составляют 175-200 тыс. военных, в том числе сюда включены потери из частных военных компаний.

Как писали "Комментарии" ранее, Кремль продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине, скрывая масштабы потерь.

Читайте также на портале "Комментарии" — что не так с мобилизацией в России.



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