Российская армия переходит в режим орды

Армия РФ – это жалкое зрелище по сравнению с тем потенциалом, который у нее был. Об этом в Телеэфире сказал эксперт по проблемам национальной безопасности, аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илья Кучерива Тарас Жовтенко.



Качество войск РФ оценил эксперт

Он заметил, не стоит забывать, что на самом деле россияне всегда воевали не столько качеством и технологичностью, сколько количеством, забрасывая шапками противника и используя свое количественное преимущество для того, чтобы добиться в конечном итоге победы, измочить оппонента на поле боя.

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“Потери для российской армии, в принципе, достаточно существенны, но они в определенном смысле компенсируются количественным подходом. То есть, в российских военных еще с советских времен было прописано, что потери до 30% — это потери допустимы, а все, что выше, это уже можно немного беспокоиться и пытаться использовать тот ресурс, который находится в резерве", — сказал Жовтенко.

По словам аналитика, Кремль сейчас пытается решать вопрос о количестве на фронте путем скрытой мобилизации и снимает с хранения технику, произведенную в 1960-1970 годах.

“Проблема армии РФ состоит в том, что с каждой новой волной мобилизации и с каждой новой потребностью российского командования все глубже и глубже влезать в свои резервы, которые законсервированы еще со времен Советского Союза, тем хуже будет качество российской техники. Такой армии, которая была в России на 23 февраля 2022 года, не будет как минимум несколько ближайших десятилетий. Они просто пытаются перейти в этот режим количества, в режим орды”, — объяснил эксперт.

Также Жовтенко отметил, что российский военно-промышленный комплекс не справляется с теми потерями, которые понесет армия РФ на фронте, поэтому Кремль пытается взять все, что осталось в Беларуси, и договаривается с Северной Кореей и Ираном.

“Что дольше будет продолжаться эта война, тем хуже станет ситуация и на фронте, и внутри страны для россиян. То есть время однозначно играет против них”, – резюмировал он.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что по информации разведки Великобритании потери Российской Федерации убитыми и ранеными составляют 175-200 тыс. военных, в том числе сюда включены потери из частных военных компаний.

Как писали "Комментарии" ранее, Кремль продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине, скрывая масштабы потерь.

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