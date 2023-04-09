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Российская армия обстреляла Запорожскую область: количество жертв увеличилось

По данным ОВА, из-за вражеских обстрелов погибли три человека, еще пятеро - ранены

сегодня, 11:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Увеличилось количество жертв после российских ночных обстрелов по территории Запорожской области и теперь составляет три человека. Несколько ранее была обнародована информация, что после очередного обстрела захватчиков под завалами были найдены мертвыми 11-летняя девочка и ее отец.

Российская армия обстреляла Запорожскую область: количество жертв увеличилось

Обстрел Запорожской области (фото из открытых источников)

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.


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"Террористические войска РФ унесли три невинных жизни жителей области, еще пять — получили ранения в результате вражеских атак. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", — отмечает чиновник.

Как утверждает Юрий Малашко, по Запорожью, Орехово, Гуляйполю и еще 15 населенным пунктам захватчики совершили массированный обстрел, в том числе один обстрел ракетами, четыре авиационных удара, пять атак с помощью беспилотников и 46 артиллерийских обстрелов.

"За сутки разрушены или повреждены несколько десятков объектов: квартир, домов, хозяйственных сооружений, но со временем все это можно восстановить и отстроить. Главное в этой войне — уберечь жизнь украинцев", — подытожил глава Запорожской областной военной администрации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцам предлагают попробовать себя оператором дрона. В популярном приложении "Действие" запустили новую игру – отныне здесь можно попробовать себя в качестве оператора дрона. Также должностное лицо поблагодарило команду iLogos, которая безвозмездно разработала игру, "чтобы мы не отвлекали свой фокус и ресурсы от запуска государственных услуг для каждого из вас". "Обновляйте Действие, играйте и донатьте на Армию дронов!", — призвал чиновник.


 

 



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Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/18145
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