Российская армия обстреляла Николаев: подробности

16 октября поздним вечером российские оккупанты обстреляли Николаев. В городе слышали несколько взрывов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Обстрел Николаева (иллюстративное фото из открытых источников)

В своем сообщении глава региона подтвердил взрывы и сообщил, что украинские подразделения ПВО также сбили часть вражеских боеприпасов, которые российская армия запустила по южным регионам нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали об взрывах во временно оккупированном Донецке. 16 октября утром в российских СМИ начала появляться информация о взрыве в Донецке. Пропагандистские сайты пишут, что Украина произвела обстрел "городской администрации" Донецка. Пока известно, что здание, в котором принимали решение российские руководители оккупированной области частично разрушено, обвалился потолок, вылетели окна на всех этажах дома. Кроме того, вблизи "городской администрации" Донецка сгорели три автомобиля. Пока информация о гибели или повреждении людей не поступала. Российские каналы утверждают, что в здание попал снаряд из артиллерийской установки HIMARS. Также в сеть уже попало видео с событиями в Донецке.

Также "Комментарии" писали о том, что на Гиркина-Стрелкова открыта охота. Недавно российский блоггер-террорист скрылся со своих медийных площадок. 14 октября жена Гиркина опубликовала фото с блоггером о том, что его призвали на фронт воевать против Украины. Украинский активист Сергей Стерненко в Telegram пообещал за живого Гиркина 10 тыс. долларов. Другие украинцы также решили присоединиться к аукциону и увеличили вознаграждение за Гиркина-Стрелкова до 50 тыс. долларов.