Российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью и области: появились фото последствий

В ночь на 4 августа оккупанты выпустили несколько ракет по городу Запорожье области. Об этом сообщается на официальной странице главы Запорожской военной администрации Александра Старуха в Telegram.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Так, по данным Старуха, одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вольноандреевка. Пострадавших нет.

"Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранение от осколков стекла. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии", — сообщил Старух.

Около четырех ночи оккупант нанес удар по складам агрофирмы в Терноватской громаде. Пострадавших нет. В 02:10 было обстреляно село Новоивановка Камышеватской громады. Пострадавших нет. Жилые дома получили повреждения, а также разрушено зернохранилище.

Также Старух опубликовал фотографии последствий ракетного обстрела.

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