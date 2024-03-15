Российская армия начала применять тактику «вагнеровцев». В чем опасность

Как сообщил Дмитрий Кухарчук, на Авдеевском направлении только три бригады сдерживают наступление боеспособной армии врага, состоящей из нескольких дивизий. По его словам, враг пытается создать преимущество в силах и средствах в коэффициенте 1 до 10.

Тактика "вагнеровцев" на фронте

При этом Кухарчук отметил, что Силам обороны удалось замедлить темп наступления захватчиков в этом направлении. Как отметил военный, у россиян есть большие потери, как в живой силе, так и в технике.

Кроме того, командир 2-го штурмового батальона сообщил, что российская армия начала применять на фронте тактику "вагнеровцев", то есть мясные штурмы постоянно сменяются штурмами на бронетехнике. Такими действиями оккупанты оказывают постоянное давление на Силы обороны.

Как отметил Кухарчук, хотя враг терпит колоссальные потери, впрочем все же имеет тактический оперативный успех.

"Вопрос о том, насколько их хватит и насколько мы будем устойчивы",

– подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, враг сосредоточил свои основные усилия именно на Авдеевском направлении и уже несколько суток пытается прорвать оборону украинских защитников.

Как отметил Сырский, каждое наступление россиян поддерживается интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов и дронов со сбросами. Кроме того, захватчики используют авиацию для ударов по Силам обороны управляемыми авиабомбами. По словам Главнокомандующего ВСУ, в этих условиях наиболее эффективным способом ведения обороны является уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника огнем артиллерии, действиями бронегрупп, а также комплексным применением ударных беспилотных систем разных типов.