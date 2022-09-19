Российская армия массивными обстрелами уничтожает Бахмут (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города в Донбассе. Так, оккупанты активно обстреливают Бахмут в Донецкой области. Он уже не первый месяц находится под огнем. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Министерства обороны Украины.
Российская армия уничтожает Бахмут (фото из открытых источников)
"Россияне методически уничтожают украинский город Бахмут Донецкой области", – говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.
Оккупанты России уже несколько месяцев обстреливают город. Русская армия вплотную почти подступила к городу. Но украинские защитники каждый раз отражают их атаки и попытки захватить город.
Поэтому оккупанты срывают свою злобу на городе и его жителях.
"Дом за домом", — сообщили в министерстве, имея в виду очень сильные разрушения города.
Напомним, что "Комментарии" информировали об украинском прорыве в Луганской области. В последние недели кардинально изменили ситуацию в Украине. Украинская армия развернула очень эффективное контрнаступление в Харьковской области, вернув значительные территории, оккупированные россиянами. Также подтверждено, что украинцы вернули Белогоровку, а это означает, что впервые с 3 июня россияне не контролируют всю Луганскую область. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что контрнаступление украинских войск против российской армии продолжится, и впечатление о том, что после ряда украинских побед на фронте "определенная тишина", ошибочно. Отвоевав земли в Харьковской области, украинская армия двинулась вперед. По последней информации, украинцы отбили Белогоровку. Это город, расположенный в Луганской области, вблизи Северодонецка. Возвращение его украинскими войсками означает, что впервые с начала июня россияне не контролируют всю Луганскую область.
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