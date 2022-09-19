Российская армия массивными обстрелами уничтожает Бахмут (ВИДЕО)

Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города в Донбассе. Так, оккупанты активно обстреливают Бахмут в Донецкой области. Он уже не первый месяц находится под огнем. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу Министерства обороны Украины.

"Россияне методически уничтожают украинский город Бахмут Донецкой области", – говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.

Оккупанты России уже несколько месяцев обстреливают город. Русская армия вплотную почти подступила к городу. Но украинские защитники каждый раз отражают их атаки и попытки захватить город.

Поэтому оккупанты срывают свою злобу на городе и его жителях.

"Дом за домом", — сообщили в министерстве, имея в виду очень сильные разрушения города.

Напомним, что "Комментарии" информировали об украинском прорыве в Луганской области. В последние недели кардинально изменили ситуацию в Украине. Украинская армия развернула очень эффективное контрнаступление в Харьковской области, вернув значительные территории, оккупированные россиянами. Также подтверждено, что украинцы вернули Белогоровку, а это означает, что впервые с 3 июня россияне не контролируют всю Луганскую область. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье вечером заявил, что контрнаступление украинских войск против российской армии продолжится, и впечатление о том, что после ряда украинских побед на фронте "определенная тишина", ошибочно. Отвоевав земли в Харьковской области, украинская армия двинулась вперед. По последней информации, украинцы отбили Белогоровку. Это город, расположенный в Луганской области, вблизи Северодонецка. Возвращение его украинскими войсками означает, что впервые с начала июня россияне не контролируют всю Луганскую область.



