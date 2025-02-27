Российская армия была уничтожена: как теперь воюют оккупанты

Российская профессиональная армия была полностью уничтожена еще до 2023 года. Оккупанты воюют мобилизованными, которые готовились к боевым действиям "максимум две недели", но по-прежнему могут обеспечить наступление и продвижение, имея превосходство в живой силе. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова "Укринформу".

По подсчетам Буданова, война стоит России почти миллиард долларов в день. Фото: ГУР МО

Буданов сообщил, что цели РФ в войне остаются неизменными, хотя "Киев за три дня" превратился в третью годовщину полномасштабного вторжения.

"Поэтому, очевидно, как говорится, "что-то пошло не так". Как я оцениваю их состояние теперь? Профессиональная армия была уничтожена в период где-то до 2023 года, дальше Россия воюет мобилизованными. Хотя формально они все — контрактники, но подход тот же. Человека забирают, максимум две недели — и он на фронте. Они воюют чисто числом, — сказал он.

Разведчик добавил, что оккупанты все же двигаются вперед, но не теми темпами, на которые они рассчитывали. Он подчеркнул, что на большинстве участков россиян удалось остановить, но на определенных направлениях у них есть успех.

"Поэтому они правильно понимают, что эта война губительна для них так же, как и для нас, однако у них есть потенциал для того, чтобы двигаться дальше", — сказал начальник ГУР.

По его данным, для россиян день войны стоит немного меньше миллиарда долларов.

"Относительно человеческого потенциала, опять же не надо себя обманывать, потенциал, мобилизационный ресурс Российской Федерации расчетно позволит им двигаться дальше. Но темпы и количество жертв, — да, они не могут это не учитывать, и они это учитывают", — добавил Буданов.

Кроме того, Буданов развеял фейк о "могуществе" главы Чечни Рамзана Кадырова, который культивируют сами "кадыровцы". Разведчик назвал неправдой информацию о том, что Кадыров влияет на обмены пленными таким образом, чтобы чеченцев меняли в первую очередь.

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