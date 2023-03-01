Россиянка села в такси к украинке в Европе. Что произошло дальше

Гражданка РФ Татьяна Дмитрова постоянно проживает в России, несмотря на санкции ЕС женщина путешествует в Европу и делиться многочисленными фотографиями по отдыху, таким образом демонстрируя, что, несмотря на войну в Украине, мир до сих пор остается открытым для россиян. Однажды, посещая Австрию, женщина села в такси к украинке, последствия такой встречи Дмитрова рассказала в своих социальных сетях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети Татьяны Дмитровой.

Россиянка села в такси к украинке. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения некоторые страны ЕС приняли решение не выдавать визы для россиян, в то время как другие радушно принимают туристов из РФ. Об этом свидетельствуют постоянные путешествия и заявления российских туроператоров, даже составившие рейтинг лояльных к РФ стран по выдаче шенгенской визы.

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Одна из россиянок, которые до сих пор могут отдыхать в Европе, оказалась Татьяна Дмитрова, которая в январе посетила Австрию. Женщина описала свои впечатления от путешествия и заявила, что в Вене всюду слышится русский язык, и она никого не раздражает. Дмитрова добавила, что русская культура до сих пор остается в Европе. На афише Венской оперы пока показывают "Онегина" в трех актах, а в кафе подают "русский салат".

Россиянка также упомянула о своих трех поездках на такси Uber по столице Австрии. Первая была с украинкой.

"Через 10 минут я была счастлива, что вышла из машины. Такой агрессии в Европе я раньше не встречала, к тому же говорила только Екатерина", — жалуется попавшая в Европу россиянка, но могла спокойно оставаться в РФ.

В другой раз водителем такси оказался мужчина родом из Южной Африки. Дмитрова надеялась, что на этот раз все будет спокойно, но таксист попросил объяснить российскую агрессию.

"Следующий водитель оказался южноафриканцем. Он весело поздравил меня, и я подумала, что на этот раз обойдется без обвинений политического режима, но зря – всю дорогу шеф говорил только о Путине и время от времени обращался ко мне, требуя объяснений", – пишет россиянка.

Третьим водителем в Вене оказался турок, который был лоялен России.

"Я из Турции, а наши президенты — братья, поэтому милая дама, я с удовольствием отвезу вас по адресу", — пересказывает слова таксиста Дмитрова.

Последнее сообщение россиянка опубликовала 28 февраля, где рассказала, что находится на круизном лайнере MSC, двигающемся по Персидскому заливу. На видео, которое опубликовала Дмитрова, показан капитан, который сделал сюрприз для россиян и поздравил их на русском языке, вызвавших аплодисменты в зале. Таким образом, пока российские ракеты убивают украинцев, граждане России наслаждаются жизнью по всему миру.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ООН указал на массовые нарушения прав человека в Украине из-за деятельности российских войск.

Также "Комментарии" писали о спикере Кремля, который ответил, пойдет ли Россия на компромисс по оккупированным территориям.