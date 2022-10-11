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Россиянка просит Путина нанести ракетный удар по Германии (ВИДЕО)

Удивительная реакция россиянки из Германии на солидарность украинцев.

сегодня, 22:15
Автор:

Slava Kot
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Россиянка, проживающая в немецком городе Дрезден записала видео, в котором призывает президента России Владимира Путина нанести удар по Германии. Женщину разозлили украинцы, вышедшие на акцию против террористических действий РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Obozrevatel.

Россиянка просит Путина нанести ракетный удар по Германии (ВИДЕО)

Россиянка просит Путина нанести ракетный удар. Фото из открытых источников

10 октября Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар из 84 ракет разного типа. В результате удара пострадали энергетические объекты инфраструктуры, школы, жилые здания, учебные заведения и т.д. Кроме повреждений инфраструктуры погибли 19 украинских жителей.

Из-за таких террористических поступков РФ по всему миру выходили украинцы и солидарные с ними жители. Акции солидарности не понравились россияне, проживающей в Дрездене, Германия.

Женщина в сети подписана под никнеймом Alena Dirksen и записала видео, на котором просит Путина нанести удары по Дрездену.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было, здесь у нас в Дрездене тоже можно один раз...", — говорит проживающая в Германии россиянка.

Кроме того, Alena Dirksen записала еще одно видео на котором сообщила, что ей безразлично на реакцию людей, потому что "черный пиар — это тоже пиар". Женщина также упомянула, что ее заведению ставят одну звездочку. Как выяснилось россиянка родом из Таганрога, но последние 20 лет живет в Германии, где имеет собственный ресторан с названием "Родина".

Видео с заявлениями от Alena Dirksen можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о посте Рамзана Кадырова, который призвал Зеленского бежать из Украины после ракетных ударов 10 октября.

Также "Комментарии" писали о реакции граждан Российской Федерации на террористический ракетный обстрел Украины. Россияне просят больше бить по Украине и молятся о Путине.



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Источник: https://war.obozrevatel.com/ukr/malo-bulo-rosiyanka-yaka-meshkae-u-nimechchini-zaklikala-putina-bombiti-ukraintsiv-u-drezdeni-video.htm
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