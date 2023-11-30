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Россиянин с палкой против украинского дрона-камикадзе: видео дуэли

В сеть попало видео противостояние российского оккупанта с палкой против дрона-камикадзе на войне в Украине.

сегодня, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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В сеть попал неожиданный момент противостояния российского солдата, пытающегося одолеть украинский беспилотник с помощью палки где-то на украинском фронте. Результат противостояния оказался не в пользу российского оккупанта.

Россиянин с палкой против украинского дрона-камикадзе: видео дуэли

Российский солдат отбивается палкой против беспилотника

Дроны стали настоящим открытием войны в Украине. Беспилотники используются для уничтожения бронетехники, групп военных в окопах, движущейся русской техники, разведки и даже отдельных солдат. В сеть попало необычное видео дуэли между российским оккупантом и украинским дроном. Место, где происходят события, остается неизвестным.


Посмотреть видео противостояния российского солдата с палкой против украинского дрона-камикадзе можно ниже:

Необычное видео быстро распространилось в социальных сетях, где собрало множество комментариев. В частности, некоторые пользователи хвалят отличную работу украинского оператора дронов, другие указывают на необходимость выбора лучшей цели.

В последние несколько месяцев Украина наладила производство FPV-дронов. По словам основателя компании DroneSpace Максима Шеремета, украинские предприятия могут производить около 50 тыс. беспилотников каждый месяц. Хотя эта цифра и значительна, однако Россия производит в шесть раз больше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России из-за шторма исчез целый аэродром.

Также "Комментарии" писали, что на фронте зафиксировали первые танки Abrams. Кроме того, в сеть попало видео, как украинские военные уничтожили российский танк, дважды мощно взорвавшийся. Первый раз из-за попадания снаряда, а второй из-за падения танковой башни.



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