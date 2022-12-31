Россиянин рассказал о штурме украинской деревни (АУДИО)

Украинская разведка перехватила разговор находящегося в Украине российского военного. На аудиозаписи слышно, как он рассказывает об огромных потерях его подразделения во время штурма украинской деревни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Главное управление разведки Украины.

Российские военные. Фото из открытых источников

Российский военный утверждает, что его подразделение смогло штурмом захватить большую часть села, две улицы из трех. Одна улица была под контролем ВСУ. Оккупант говорит, что во время боевых действий российская армия сравнила населенный пункт с землей.

"Поехали вчера штурмовать эту улицу, и там от поселка ничего не осталось", — слышно на перехваченных записях ГУР.

Такой бой удивил российского военного, ведь во время нападения на село его подразделение потеряло более половины личного состава. После штурма из 140 россиян осталось 45 боеспособных, остальные убиты или ранены.

"Нас из 140-ка, 45 человек осталось. Остальные 200, 300. 200 – это убиты, 300 – это ранены", — говорит россиянин.

Прослушать запись перехваченного разговора русского военного можно ниже:

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Также "Комментарии" о новом оружии, которое Соединенные Штаты планируют отправить в Украину. Она может помочь выиграть войну против России. Это бронетранспортеры Bredley, которых в США достаточно. Американские военные говорят, что эта машина лучше, чем украинские аналоги, или ранее были отправлены в Украину.

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