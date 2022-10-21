logo

BTC/USD

19180.24

ETH/USD

1299.85

LTC/USD

51.57

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

38.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россиянин, который был в украинском плену, пошел снова воевать и погиб (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянин, который был в украинском плену, пошел снова воевать и погиб (ВИДЕО)

Возвращение на войну оказалось неудачным для бурята.

21 октября 2022, 23:04
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








Российский военный Ефрейтор Натан Касаткин, родом из Бурятии в начале полномасштабного вторжения, попал в украинский плен. Затем был обменен, а теперь погиб при исполнении приказов руководства Российской Федерации. Об этом сообщает украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram канале.

Россиянин, который был в украинском плену, пошел снова воевать и погиб (ВИДЕО)

Российский военный Ефрейтор Натан Касаткин, Фото из открытых источников

Бурят Натан Касаткин попал в плен в украинские войска на российское вторжение. Россиянин в плену говорил "Слава Украине" и известное изречение о президенте Российской Федерации.

Через некоторое время Украина смогла обменять российского военного пленника на украинских защитников и защитниц.

ВСУ предупреждает пленных военных РФ, что второго шанса у них, скорее всего, не будет. Но слова украинских воинов Натан Касаткин проигнорировал и пошел еще раз воевать против Украины. За это военный России заплатил высокую цену, ведь потерял свою жизнь.

Андрей Цаплиенко обнародовал видео, где стало известно, что бурят погиб 18 октября в Украине, исполняя военную обязанность по приказу командования Российской Федерации.

Популярное видео из плена Касаткина можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что хакеры опубликовали информацию с реальным количеством мертвых российских военных. Эти цифры значительно выше официальной статистики ВСУ. Кроме того, наличие такой статистики доказывает, что Путин знает о своих потерях в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали об иранских инструкторах, тренировавших россиян в Крыму. По информации израильского издания The Jerusalem Post 10 иранцев были ликвидированы силами ВСУ.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Tsaplienko/18587
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!