Россиянин, который был в украинском плену, пошел снова воевать и погиб (ВИДЕО)



















Российский военный Ефрейтор Натан Касаткин, родом из Бурятии в начале полномасштабного вторжения, попал в украинский плен. Затем был обменен, а теперь погиб при исполнении приказов руководства Российской Федерации. Об этом сообщает украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram канале.

Российский военный Ефрейтор Натан Касаткин, Фото из открытых источников

Бурят Натан Касаткин попал в плен в украинские войска на российское вторжение. Россиянин в плену говорил "Слава Украине" и известное изречение о президенте Российской Федерации.

Через некоторое время Украина смогла обменять российского военного пленника на украинских защитников и защитниц.

ВСУ предупреждает пленных военных РФ, что второго шанса у них, скорее всего, не будет. Но слова украинских воинов Натан Касаткин проигнорировал и пошел еще раз воевать против Украины. За это военный России заплатил высокую цену, ведь потерял свою жизнь.

Андрей Цаплиенко обнародовал видео, где стало известно, что бурят погиб 18 октября в Украине, исполняя военную обязанность по приказу командования Российской Федерации.

Популярное видео из плена Касаткина можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что хакеры опубликовали информацию с реальным количеством мертвых российских военных. Эти цифры значительно выше официальной статистики ВСУ. Кроме того, наличие такой статистики доказывает, что Путин знает о своих потерях в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали об иранских инструкторах, тренировавших россиян в Крыму. По информации израильского издания The Jerusalem Post 10 иранцев были ликвидированы силами ВСУ.

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