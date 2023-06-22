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Россияне знают о расположении наших систем ПВО – Игнат

Россияне заставляют использовать ВСУ больше ракет, ведь знают примерное расположение наших ПВО.

22 июня 2023, 09:21
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о системах противовоздушной обороны в Украине и отметил, что россияне ориентируются, где размещено украинское ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Фокус".

Россияне знают о расположении наших систем ПВО – Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото из открытых источников

Игнат указывает, что российские войска запускают по 5-10 дронов по разным маршрутам и таким образом пытаются рассредоточить защиту украинских систем ПВО, что заставляет использовать Украину больше ракет. Кроме того, Россия знает, где находятся системы ПВО.


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"Враг прекрасно осведомлен о приблизительном расположении наших противовоздушных систем — они имеют и разведку, и свою агентуру", — говорит Игнат и добавляет, что "пока приходится тратить большое количество ракет на уничтожение вражеских дронов".

Представитель Воздушных сил ВСУ объясняет, что системы противовоздушной обороны в основном расположены в городах, а также защищают важные объекты критической инфраструктуры, куда Россия чаще всего наносит удары. Однако за все промежуточные зоны отвечают огневые группы и авиация.

Спикер считает, что истребители F-16 могли бы улучшить защиту Украины от российских ракет. По его словам, F-16 противодействовали крылатым ракетам, беспилотникам, и смогли бы снизить влияние российской авиации. Игнат также отмечает необходимость в современных системах ПВО, прежде всего передвижных ракетно-зенитных комплексов NASAMS, Patriot, SAMP-T. Эти системы эффективно защищают от баллистических ракет.

"Со временем мы полностью заменим устаревшие советские ПВО новейшими системами", — рассказал Игнат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Данилов дал совет россиянам, живущим в Крыму.

Также "Комментарии" писали о Маляре, назвавшей основное направление наступления российских войск.



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Источник: https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/574043-v-ochikuvanni-f-16-u-ps-zsu-rozpovili-yak-bude-vlashtovana-ppo-ukrayini-vzhe-do-kincya-roku
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