Россияне знают о расположении наших систем ПВО – Игнат

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о системах противовоздушной обороны в Украине и отметил, что россияне ориентируются, где размещено украинское ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Фокус".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото из открытых источников

Игнат указывает, что российские войска запускают по 5-10 дронов по разным маршрутам и таким образом пытаются рассредоточить защиту украинских систем ПВО, что заставляет использовать Украину больше ракет. Кроме того, Россия знает, где находятся системы ПВО.

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"Враг прекрасно осведомлен о приблизительном расположении наших противовоздушных систем — они имеют и разведку, и свою агентуру", — говорит Игнат и добавляет, что "пока приходится тратить большое количество ракет на уничтожение вражеских дронов".

Представитель Воздушных сил ВСУ объясняет, что системы противовоздушной обороны в основном расположены в городах, а также защищают важные объекты критической инфраструктуры, куда Россия чаще всего наносит удары. Однако за все промежуточные зоны отвечают огневые группы и авиация.

Спикер считает, что истребители F-16 могли бы улучшить защиту Украины от российских ракет. По его словам, F-16 противодействовали крылатым ракетам, беспилотникам, и смогли бы снизить влияние российской авиации. Игнат также отмечает необходимость в современных системах ПВО, прежде всего передвижных ракетно-зенитных комплексов NASAMS, Patriot, SAMP-T. Эти системы эффективно защищают от баллистических ракет.

"Со временем мы полностью заменим устаревшие советские ПВО новейшими системами", — рассказал Игнат.

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