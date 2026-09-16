Россияне жестоко ударили по рейсовому автобусу: многие пассажиры мгновенно погибли - страшные детали

Российские войска нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу на Никопольщине в Днепропетровской области. В результате атаки погибли и ранены среди пассажиров. О последствиях удара сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Фото: из открытых источников

По предварительным данным ОВА, пять человек погибли, еще по меньшей мере семь получили ранения. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь. Информация о количестве жертв и состоянии раненых уточняется.

Как сообщили областные власти, российский беспилотник попал непосредственно в транспортное средство. В момент атаки внутри находились пассажиры. После удара автобус получил значительные повреждения, о чем свидетельствуют обнародованные с места происшествия фотографии.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что под российским ударом оказалась маршрутка с ехавшими по своим делам гражданскими людьми. Обстоятельства атаки и ее окончательные последствия устанавливаются.

Этот удар стал очередной атакой РФ на украинские регионы. В последние сутки российские войска также активно применяли ударные беспилотники против Киевской области. По данным местных властей, в регионе зафиксированы повреждения жилых и других объектов.

Под атакой утром 16 сентября находилась столица. В Киеве дважды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. В Святошинском районе в результате российской атаки возник пожар в складском здании. На месте работали экстренные службы, ликвидировавшие последствия удара.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает личных переговоров с Владимиром Путиным, если такой формат поможет добиться конкретного результата в вопросе завершения войны. В то же время, украинский лидер подчеркнул, что сама перспектива встречи с главой Кремля не вызывает у него никакого желания.