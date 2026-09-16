Зеленський знову заговорив про зустріч із Путіним: президент здивував новою вимогою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає особистих переговорів із Володимиром Путіним, якщо такий формат допоможе досягти конкретного результату у питанні завершення війни. Водночас український лідер наголосив, що сама перспектива зустрічі з очільником Кремля не викликає у нього жодного бажання.

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В інтерв'ю CBC News Зеленський пояснив, що готовність до переговорів продиктована необхідністю шукати практичний шлях до припинення війни, а не прагненням до особистого контакту з Путіним.

"Для мене це нормально, хоча це не моє бажання і точно не найкращий день у моєму житті — краще б сидіти з родиною. Він — ворог, і я знаю його справжню мету: окупувати нас, якщо ми не будемо достатньо сильними або якщо не матимемо гарантій безпеки", — заявив Зеленський.

Однією з ключових умов будь-яких домовленостей президент назвав надійні гарантії безпеки для України. За його словами, Києву необхідні механізми, які унеможливлять повторення російської агресії після потенційного припинення бойових дій. Тому для української сторони важлива не сама зустріч із Путіним, а результат, який вона може принести.

Раніше Зеленський також висловлював готовність до особистого контакту з російським президентом, зокрема на міжнародному майданчику. Він наголошував, що переговори на найвищому рівні мають сенс лише тоді, коли дозволяють перейти від публічних заяв до конкретних рішень щодо завершення війни.

Водночас позиції Києва та Москви щодо можливого місця такого контакту залишаються різними. За наведеними у матеріалі повідомленнями, Кремль не підтримав ідею переговорів Зеленського і Путіна на саміті G20 у Маямі та наполягає на іншому форматі зустрічі.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські удари по автозаправних станціях Києва можуть бути спробою Кремля створити психологічний тиск на населення та спровокувати побоювання щодо дефіциту пального. Таку оцінку висловив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.