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Россияне заявления о готовности "стереть с лица земли" собственные села в Курской области

Россия готова уничтожать свои населенные пункты в Курской области, если они находятся под контролем Украины.

сегодня, 11:35
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Slava Kot

Российский военкор Роман Алехин заявил, что подконтрольные украинским силам населенные пункты в Курской области, российская армия может "стереть с лица земли" при попытке наступления.

Россияне заявления о готовности "стереть с лица земли" собственные села в Курской области

Россия готова уничтожить деревни в Курской области. Фото из открытых источников

Российский военкор Роман Алехин обратился к жителям Курской области с призывом эвакуировать с подконтрольных Украине территорий. По его словам, если украинские силы контролируют определенные села на территории РФ, то их больше нет, поэтому российская армия будет уничтожать собственные населенные пункты при попытках выбить украинских военных.

"Всем нужно понять главное: если населенный пункт Курской области под врагом, то его больше нет. Просто нет. При контрнаступлении, с огромной долей вероятности, он будет стерт с лица земли", — заявил Алехин.

Также российский военкор в своем сообщении повторил нарративы российской пропаганды, указывая якобы на "военные преступления" украинцев в Курской области, в частности изнасилование женщин и расстрел гражданских. Однако свои заявления россиянин не подкрепил никакими доказательствами.

Напомним, 6 августа украинские военные прорвали российскую границу и вошли на территорию Курской области. Через несколько недель после начала военной операции в Курской области украинские силы контролировали более 1000 кв. км территорий и около 100 населенных пунктов РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об основных фейках и манипуляциях, которые распространяет российская пропаганда о боях в Курской области. Среди самых популярных стали якобы "расстрелы гражданских", а также, что в Курской области воюют "польские наемники".

Также "Комментарии" писали о том, по каким направлениям фронта Россия перебрасывает свои войска в Курскую область.



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