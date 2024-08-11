Россияне заявили о прорыве в еще одном районе Курской области: что известно

Российские власти признали "прорыв" украинских сил еще в одном районе Курской области, в том числе в Беловском районе. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Бои в Курской области (фото из открытых источников)

Он отметил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию Беловского района, но российским военным удалось стабилизировать ситуацию.

При этом Смирнов заявил, что в настоящее время в Беловском и Обоянском районах Курской области боевых действий нет.

Российские пропагандистские ресурсы утверждали, что вокруг населённого пункта Белая "все занято" украинскими силами, а также сообщали о прибытии новой украинской бригады с техникой.

Так называемые российские "военкоры" также сообщали о новых попытках прорыва в Курской области, в частности в Беловском районе, расположенном к югу от города Суджа. Это новое направление боевых действий, ранее боевые столкновения происходили в районе Суджи и Коренево.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Курске после работы российского ПВО ракета попала в жилой дом. В ночь на 11 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о ракетной опасности и работе сил противовоздушной обороны. Впоследствии в новом сообщении Смирнов рассказал о падении обломков ракет на здание в Курске.

После сообщений и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова о ракетной опасности и работе ПВО в Курске местные телеграмм-каналы сообщили о 7-10 взрывах. Затем Смирнов опубликовал новое сообщение и заявил о повреждении дома в Курске.

