logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне заявили о прорыве в еще одном районе Курской области: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне заявили о прорыве в еще одном районе Курской области: что известно

Российские пропагандисты говорят, что якобы украинские войска зашли в Беловский район Курщины

сегодня, 20:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские власти признали "прорыв" украинских сил еще в одном районе Курской области, в том числе в Беловском районе. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Россияне заявили о прорыве в еще одном районе Курской области: что известно

Бои в Курской области (фото из открытых источников)

Он отметил, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию Беловского района, но российским военным удалось стабилизировать ситуацию.

При этом Смирнов заявил, что в настоящее время в Беловском и Обоянском районах Курской области боевых действий нет.

Российские пропагандистские ресурсы утверждали, что вокруг населённого пункта Белая "все занято" украинскими силами, а также сообщали о прибытии новой украинской бригады с техникой.

Так называемые российские "военкоры" также сообщали о новых попытках прорыва в Курской области, в частности в Беловском районе, расположенном к югу от города Суджа. Это новое направление боевых действий, ранее боевые столкновения происходили в районе Суджи и Коренево.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Курске после работы российского ПВО ракета попала в жилой дом. В ночь на 11 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил о ракетной опасности и работе сил противовоздушной обороны. Впоследствии в новом сообщении Смирнов рассказал о падении обломков ракет на здание в Курске.

После сообщений и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова о ракетной опасности и работе ПВО в Курске местные телеграмм-каналы сообщили о 7-10 взрывах. Затем Смирнов опубликовал новое сообщение и заявил о повреждении дома в Курске.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/gubernator_46/7466
Теги:

Новости

Все новости