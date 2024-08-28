Россияне зашли в Селидово: в ВР раскрыли шокирующую правду, почему ВСУ теряют позиции

Город Новогродовку к югу от Покровска россияне захватили за несколько дней, об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая. По ее словам, перед городом таки были фортификации, составляющие единственный построенный комплекс, который продолжается и в Селидове.

Марьяна Безуглая

При этом нардеп утверждает, что окопы перед Новогродовкой были пусты.

"В когда-то двадцатитысячном городе практически не было украинской армии. 31-ю бригаду перед городом забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли, и завели против него уголовное производство (напоминаю, в отношении Содоля до сих пор нет ни одного). Вместо этого сюда отправили неосведомленное подразделение. Это не единственная недавняя "ротация". Планируются еще следующие. Торецк, Покровск – будут еще. Если сейчас проведут ротацию в Угледаре, мы потеряем и его", — заявила Безугла.

Нардеп утверждает, что все подобные "ротации" приводят к прорывам и смертям. По ее словам, подразделения забирают, командиров снимают, люди гибнут, мы теряем сотни километров украинской земли – города, села, шахты, ископаемые, историю. Количество преступных ротаций только растет. Фрагментация фронта увеличивается, говорит Безуглая.

"В эти сутки россияне зашли в Селидово. Неделю тому назад я вышла на окраине Селидового в направлении Новогродовки и увидела там фортификации перед городом. В городе ничего не было, обычный гражданский населенный пункт. Я вошла в окопы, никто их не охранял, никого у них не было. Я прошла под землёй и вышла в поле. За полем уже были русские. Больше никого не было. Я не взорвалась на минах, не встретила бойцов территориальной обороны – только одиночные насекомые были единственной жизнью в подготовленных фортификациях вокруг Селидового, к которому россияне стремились десять лет. Любой гражданский мог сделать то же, что и я", — заявила Безуглая.

При этом нардеп добавила, что в Новогродовке в преддверии Курской операции звуки обстрелов непрерывно звучали в небе, а жители еще ходили по улицам. В городе не было никаких признаков подготовки к обороне и наличия наших военных.

"Через Покровск выезжают. Идет эвакуация. Люди с пожитками, военные. Военные уезжают через Покровск. Последние несколько недель военные непрерывно выезжают через Покровск", – добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть угроза того, что фронт может посыпаться.



