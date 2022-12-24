Россияне запустили свои корабли в Черное море

В Черном море находятся три российских корабля, которые могут нести крылатые ракеты "Калибр". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook ВМС.

В акватории Черного и Азовского Морей курсируют носители ракет "Калибр". Фото из открытых источников

Российская Федерация продолжает патрулировать в акваториальных водах Черного, Азовского и Средиземного морей. По данным ВМС Украины в Азовском море находится на боевом дежурстве 2 корабля, тогда как в Средиземном это количество равно девяти, а пять из них обладают носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп этих кораблей составляет 72 ракеты, которые Россия может использовать для очередного массового обстрела. Также МВД сообщило, что Россия увеличила присутствие кораблей в Черном море.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 11 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "калибр" общий залп — 20 ракет", — пишут ВМС Украины на Facebook .

Кроме того, Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили, что в Черное море вышли 25 кораблей, а в Азовский 30.

ВМС Украины отмечает, что Россия нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), поскольку не включает систему автоматической идентификации (AIS). Такими действиями РФ пытается избежать санкций и перевозит запрещенные грузы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия отправляет в Украину гигантские военные грузовики MAN HX 8x8.

Также "Комментарии" писали о не имеющей границ российской пропаганде . На одном из пропагандистских каналов Кремля сняли ролик и поздравили Европу с Рождеством и показали будто будущее без российского газа и нефти.





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