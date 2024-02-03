Россияне запустили новый фейк о Залужном

Российские пропагандисты не прекращают попыток забрасывать в информационное пространство все новые и новые фейки. В этом раз по заказу Кремля они придумали новый фейк про главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Якобы генерал, после данных о своей отставке, готовит "переворот" с участием военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Генерал Залужный, после новостей о своей отставке, призвал Силы обороны устроить демарш на Киев и захватить власть", — цитирует суть фейка Spravdi, ссылаясь на видеообращение, которое распространяют российские Telegram-каналы.

На самом деле, как подчеркивают в Центре, видеоофейк сгенерирован пропагандой с помощью искусственного интеллекта, а за основу взято обращение генерала Валерия Залужного по случаю Дня ВСУ 6 декабря 2023 года.

В оригинальном видео изменили цветовую гамму и размыли фон. Пропагандисты также заполнили видеоряд типичным набором кремлевских нарративов, таких как: "полный провал на фронте", "тотальная коррупция в Украине", "террористические акты Зеленского", "солдатов отправляют на убой".

Стоит отметить, что это далеко не первый фейк россиян про генерала Валерия Залужного. Ранее, весной 2023 года кремлевские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — Валерий Залужный, слухи об отставке которого активизировались в последнее время, написал колонку для CNN. В ней, среди прочего, акцентировал, что нам необходима новая государственная система технологического перевооружения (мол, это кардинально изменит ситуацию на поле боя и укрепит позиции Украины). А еще – перечислил проблемы, которые мешают развитию ВСУ. В их числе: неспособность госинститутов в Украине улучшить уровень укомплектованности вооруженных сил без применения непопулярных мер; несовершенство нормативно-правовой базы; частичная монополизация оборонной промышленности. Как оцениваете этот ход Залужного? Чем, скорее всего, завершится конфликт между высшим политическим и высшим военным руководством Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



