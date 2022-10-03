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Россияне взорвали 24 тонны мин создавая инсценировку удачных боевых действий

Россия снова лжет.

сегодня, 17:10
Автор:

Slava Kot
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Военные из РФ роют траншеи и закапывают туда морские противодесантные мины. Зачем оккупанты это делают на суше? Чтобы подготовить отчет о большой победе. Об этом сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram канале.

Россияне взорвали 24 тонны мин создавая инсценировку удачных боевых действий

Россияне взорвали 24 тонны мин создавая инсценировку удачных боев. Фото с откртых источников

Украинский репортер 1 октября выложил видео с российскими военными, которые рыли траншеи и закладывали в них контейнеры с противодесантной взрывчаткой. Цаплиенко спросил своих подписчиков, почему оккупанты совершают такие действия на Харьковщине, которая расположена в сотне километров от морских акваторий.

С течением времени оказалось две версии возможных действий российских военных. Первая заключалась в том, что силы РФ хотят заменять территорию в местах возможного контрнаступления ВСУ, тогда как вторая это лень россиян, взрывающих землю, ведь не хотят рыть окопы.

Все оказалось неожиданнее. Россияне зарыли в землю около 24 тонн морских боеприпасов для инсценировки и создания видеоотчета о какой-то большой победе, которой, конечно, не было. По вымышленному сценарию россияне взрывают одним выстрелом танка состав снарядов ВСУ.

Голливуд пошел стрельнуть в кого-то сигарету, чтобы нервно покурить в стороне, – саркастически пишет Андрей Цаплиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о проблемах с мобилизацией в Российской Федерации. Был уволен один из военных комиссаров.

Также "Комментарии" писали, что РФ выпустила в море атомную подлодку с торпедами "Посейдон". Эти экспериментальные торпеды имеют и альтернативное название "оружие Апокалипсиса". Эти ядерные торпеды могут уничтожить прибрежные города, такие как Одесса или Нью-Йорк. Они активизируются на большой глубине, после чего двигаются в сторону побережья и взрываются, создавая мощные волны цунами, накрывающие города у моря.



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Источник: https://t.me/c/1335760163/877
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